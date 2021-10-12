Жительнице Ласнамяэ грозит 8 лет тюрьмы по обвинению в убийстве мужа

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать женщину виновной и приговорить ее к 8 годам лишения свободы. Адвокат подсудимой настаивал на том, что его подзащитную следует признать виновной в причинении смерти по неосторожности или спровоцированном убийстве. По оценке защитника, женщину следует освободить от отбывания наказания в виде содержания под стражей и наказать условным сроком.