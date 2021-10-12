12.10.2021, 08:19
Жительнице Ласнамяэ грозит 8 лет тюрьмы по обвинению в убийстве мужа(6)
Foto: Ilmar Saabas
Харьюский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором 40-летнюю жительницу столичного района Ласнамяэ обвиняют в убийстве супруга, пишет RusERR.
В ходе прений сторон прокурор потребовал признать женщину виновной и приговорить ее к 8 годам лишения свободы. Адвокат подсудимой настаивал на том, что его подзащитную следует признать виновной в причинении смерти по неосторожности или спровоцированном убийстве. По оценке защитника, женщину следует освободить от отбывания наказания в виде содержания под стражей и наказать условным сроком.
Суд огласит решение 8 ноября.
Согласно материалам следствия, 21 декабря прошлого года в квартире одного из домов в Ласнамяэ обвиняемая ударила ножом своего мужа, который скончался от полученных травм на месте происшествия.