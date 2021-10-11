Выборы 2021
11.10.2021, 20:24

ВИДЕО | Опрос rusDelfi: многие избиратели Ласнамяэ открыто говорят за кого и почему голосуют

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Сегодня, 11 октября, в Эстонии началось голосование по выборам местных самоуправлений. Проголосовать можно на избирательных участках — как минимум один участок открыл свои двери в каждом избирательном округе. Корреспондент rusDelfi провел сегодня в Таллинне опрос, чтобы выяснить настроение избирателей.

Опрос избирателей проходил в обеденное время около избирательного участка в торговом центре Lasnamäe Centrum.

Обращает на себя внимание то, что многие избиратели не стали скрывать свои политические симпатии.

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