11.10.2021, 20:24
ВИДЕО | Опрос rusDelfi: многие избиратели Ласнамяэ открыто говорят за кого и почему голосуют(31)
Сегодня, 11 октября, в Эстонии началось голосование по выборам местных самоуправлений. Проголосовать можно на избирательных участках — как минимум один участок открыл свои двери в каждом избирательном округе. Корреспондент rusDelfi провел сегодня в Таллинне опрос, чтобы выяснить настроение избирателей.
Опрос избирателей проходил в обеденное время около избирательного участка в торговом центре Lasnamäe Centrum.
Обращает на себя внимание то, что многие избиратели не стали скрывать свои политические симпатии.