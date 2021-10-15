Правдивы ли сообщения о женщине, которая родила ребенка в 101 год?

В 2017 году об этой невероятной истории рассказало, в частности, издание ”Новые известия”. Автор заметки утверждал, что итальянка Анатолия Вертаделла родила в возрасте 101 года своего 17-го ребёнка после успешной операции по пересадке яичников. Её муж умер за 20 лет до этого, поэтому Вертаделле пришлось прибегнуть к услугам донора спермы. Публикации, посвящённые описанным событиям, можно найти и в довольно популярных пабликах во ”ВКонтакте”: ”Smart — умный журнал” (3,4 млн подписчиков), Alone (3 млн), ”Наше безумство” (800 000), ”Новостная лента” (500 000) и многих других.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самая возрастная мать в истории была существенно моложе Анатолии Вертаделлы. В 2006 году испанка Кармела Бусада за неделю до своего 67-летия с помощью кесарева сечения родила двух мальчиков-близнецов. Дети были зачаты с помощью ЭКО в американской клинике, где Бусада соврала, занизив свой возраст до 55 лет. Спустя два с половиной года после рождения малышей женщина скончалась от рака. Рекордный возраст женщины, забеременевшей естественным образом и успешно родившей, установила британка Доун Брукс в 1997 году — её сын появился на свет, когда Брукс было 59 лет.

Первоисточник новости об Анатолии Вертаделле — публикация, вышедшая в начале 2016 года на сайте World News Daily Report. В ней также использована и фотография, ставшая впоследствии вирусной, однако изображены на ней вовсе не мать с ребёнком. Снимок ещё в 2014 году опубликовали на Reddit вместе с подписью ”Разница в 101 год”. Как позднее сообщили журналисты Huffington Post, на фотографии запечатлена американка Роза Кэмфилд вместе со своим двухнедельным правнуком.

На логотипе World News Daily Report под названием издания неслучайно расположилась надпись Where facts don’t mater (”[Место,] где факты не имеются значения”). Этот ресурс был основан в 2013 году в Канаде и регулярно публикует шуточные новости. В дисклеймере, размещённом на сайте, говорится: ”World News Daily Report берёт на себя всю ответственность за сатирический характер своих статей и вымышленную природу их содержания. Все герои, появляющиеся в материалах на этом сайте (даже если они похожи на реальных людей), полностью вымышлены, и любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или находящимися в пограничном состоянии, — абсолютное чудо”.