ВИДЕО | "У меня никогда не возникало конфликтов с эстонцами на почве национальности и языка, но они возникали с русскоязычными": блогер ответил на вопросы подписчиков

"Если говорить о вопросах национальности и языка, у меня никогда не возникало конфликтов с эстонцами. При этом такие конфликты возникали в русскоязычной среде. Возможно, из-за того, что вначале я "крутился" именно среди русскоговорящих. В любом случае, отношение ко мне было очень разное — потому что и община русскоговорящих в Эстонии не едина, а состоит из множества групп — на эту тему были даже исследования" — отвечает на вопрос об адаптации в стране Юлиус.

"В этом выпуске я отвечу на многие вопросы, которые мне пишут в комментариях. Сегодня поговорим о переезде в Эстонию, работе, недвижимости, ценах на квартиры в Эстонии, русских в Эстонии и немного обо мне. Будет большой выпуск в формате "Вопрос-Ответ" — почти подкаст" — пишет автор в описании к видео.

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