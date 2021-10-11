Российский призер чемпионата мира погиб под колесами грузовика

Позднее источник ТАСС в экстренных службах Хабаровского края рассказал, что спортсмен погиб из-за наезда грузовика в Хабаровске. ”Руслан Захаров погиб после ДТП с транспортным средством Toyota Dyna в Железнодорожном районе Хабаровска”, — сказал собеседник.

В управлении ГИБДД рассказали агентству, что инцидент произошел 10 октября в 06:10 (23:10 мск 9 октября). ”Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара”, — говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавший умер в реанимации, не приходя в сознание.