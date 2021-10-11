11.10.2021, 14:01
Российский призер чемпионата мира погиб под колесами грузовика(1)
Фото: SCS/Sander Chamid
В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров, сообщает Союз конькобежцев России.
Спортсмену было 23 года.
Позднее источник ТАСС в экстренных службах Хабаровского края рассказал, что спортсмен погиб из-за наезда грузовика в Хабаровске. ”Руслан Захаров погиб после ДТП с транспортным средством Toyota Dyna в Железнодорожном районе Хабаровска”, — сказал собеседник.
В управлении ГИБДД рассказали агентству, что инцидент произошел 10 октября в 06:10 (23:10 мск 9 октября). ”Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара”, — говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавший умер в реанимации, не приходя в сознание.