Futsal
11.10.2021, 12:06

Евгений Рывкин покинул пост главного тренера сборной Литвы

 
Baltic Futsal Marketing
Евгений Рывкин завершил свою работу в национальной команде Литвы. Контракт украинского специалист, истёкший сразу после завершения чемпионата мира, не будет пролонгирован, сообщает компания Балтик Футзал Маркетинг.

Выступление сборной Литвы на домашнем чемпионате мира сложно назвать выдающимся, но и провалом оно не стало. Едва ли кто-то всерьёз ожидал, что хозяева, для которых мировой форум стал первым в истории серьезным международным соревнованием, сотворят какую-то громкую сенсацию. Да, при определенных раскладах у литовцев был шанс побороться за выход из группы, но в ключевые моменты им не хватило опыта. В частности, хозяева могли зацепиться за очки в матче-открытии против Венесуэлы, когда пропустили решающий гол в самой концовке встречи. Кроме того, Литва очень достойно выглядела против будущего полуфиналиста – сборной Казахстана, сохраняя вплоть до середины второго тайма достойные 0:1, но в итоге уступили 0:3.

Очевидно, что цикл команды Евгения Рывкина подошёл к концу, и теперь новая глава открывается как для сборной Литвы, так и для самого специалиста, который очень трогательно попрощался с игроками и болельщиками на своей странице в Facebook: «Закончился мой контракт с Литовской федерацией футбола. Это был уникальный проект. Нужно было не только создать совершенно новую команду, но адаптировать ее к высшему уровню ЧМ. И даже если бы не было больших побед, я могу с уверенностью сказать, что в Литве есть хорошая футзальная команда, которая может расти и развиваться. Даже несмотря на непрофессиональный статус футзала. Хочу поблагодарить всех игроков, с которыми я работал за это время. Вы заслуживаете большого уважения, ведь очень сложно совмещать профессиональную спортивную подготовку и основную работу! Хочу поблагодарить наш тренерский состав. Это высокопрофессиональные специалисты, которые также заслуживают высочайших отметок за свою работу! Хочу поблагодарить Литовскую федерацию футбола за оказанное доверие и возможность быть частью этой замечательной команды – национальной сборной Литвы! Огромное спасибо всем, кто поддержал в этот непростой период и тем, кто не сделал этого. Все это мотивировало двигаться вперед. Я знаю, что у меня есть друзья в Литве! Я готов к новым вызовам! Спасибо Литве! Удачи! Увидимся!»

Федерация футбола Литвы пока не делала заявлений о том, кто станет преемником Рывкина, и какие перед ним будут стоять цели. В целом, теперь у сборной Литвы есть крепкий фундамент, на котором можно возводить крепкую европейскую команду. Надеемся, что так оно и будет.

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