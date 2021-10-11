Евгений Рывкин покинул пост главного тренера сборной Литвы

Выступление сборной Литвы на домашнем чемпионате мира сложно назвать выдающимся, но и провалом оно не стало. Едва ли кто-то всерьёз ожидал, что хозяева, для которых мировой форум стал первым в истории серьезным международным соревнованием, сотворят какую-то громкую сенсацию. Да, при определенных раскладах у литовцев был шанс побороться за выход из группы, но в ключевые моменты им не хватило опыта. В частности, хозяева могли зацепиться за очки в матче-открытии против Венесуэлы, когда пропустили решающий гол в самой концовке встречи. Кроме того, Литва очень достойно выглядела против будущего полуфиналиста – сборной Казахстана, сохраняя вплоть до середины второго тайма достойные 0:1, но в итоге уступили 0:3.

Очевидно, что цикл команды Евгения Рывкина подошёл к концу, и теперь новая глава открывается как для сборной Литвы, так и для самого специалиста, который очень трогательно попрощался с игроками и болельщиками на своей странице в Facebook: «Закончился мой контракт с Литовской федерацией футбола. Это был уникальный проект. Нужно было не только создать совершенно новую команду, но адаптировать ее к высшему уровню ЧМ. И даже если бы не было больших побед, я могу с уверенностью сказать, что в Литве есть хорошая футзальная команда, которая может расти и развиваться. Даже несмотря на непрофессиональный статус футзала. Хочу поблагодарить всех игроков, с которыми я работал за это время. Вы заслуживаете большого уважения, ведь очень сложно совмещать профессиональную спортивную подготовку и основную работу! Хочу поблагодарить наш тренерский состав. Это высокопрофессиональные специалисты, которые также заслуживают высочайших отметок за свою работу! Хочу поблагодарить Литовскую федерацию футбола за оказанное доверие и возможность быть частью этой замечательной команды – национальной сборной Литвы! Огромное спасибо всем, кто поддержал в этот непростой период и тем, кто не сделал этого. Все это мотивировало двигаться вперед. Я знаю, что у меня есть друзья в Литве! Я готов к новым вызовам! Спасибо Литве! Удачи! Увидимся!»