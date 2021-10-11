СЕГОДНЯ | Карпин уже проигрывал Словении как игрок. Сумеет ли не проиграть как тренер?

Свой предыдущий матч сборная России провела с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе ”Казань Арена”, завершилась победой российской команды со счётом 1:0, однако оставила двойственное впечатление у российских болельщиков: команда почти не владела мячом и позволяла сопернику проводить острые атаки. Лишь недостаток мастерства и удачи словацких форвардов позволил подопечным Валерия Карпина отстоять победный счет.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше. Уже после победы над Словакией Карпин столкнулся с очередной кадровой потерей: из сборной уехал с травмой нападающий ”Динамо” Денис Макаров. Есть и хорошая новость: сыграть сможет Алексей Миранчук, пропускавший матч в Казани из-за перебора карточек.

Словения к игре против России подходит в хорошем настроении. Балканская сборная только что забила четыре мяча Мальте. У её вечного лидера Йосипа Иличича появился классный напарник по атаке — 18-летний талант Беньямин Шешко из ”Ред Булл Зальцбурга”, только что положивший дебютный гол за национальную команду.

Сборная России фактически обеспечит себе попадание в топ-2, если не проиграет в Мариборе. Для того чтобы претендовать на поездку в Катар, подопечным Матьяжа Кека нужно как минимум не проиграть в понедельник. То есть хозяевам в определённый момент придётся раскрываться и рисковать. Игры первым номером и яркого футбола от россиян не ждём, а вот результата — вполне.

Аналитики не просто так отдают предпочтение сборной Словении. Несмотря на удивительную стабильность россиян при Карпине в плане результата, футбол демонстрируется крайне слабый. А снова рассчитывать на фарт, мягко говоря, опрометчиво.