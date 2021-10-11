СЕГОДНЯ | Карпин уже проигрывал Словении как игрок. Сумеет ли не проиграть как тренер?(1)
Свой предыдущий матч сборная России провела с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе ”Казань Арена”, завершилась победой российской команды со счётом 1:0, однако оставила двойственное впечатление у российских болельщиков: команда почти не владела мячом и позволяла сопернику проводить острые атаки. Лишь недостаток мастерства и удачи словацких форвардов позволил подопечным Валерия Карпина отстоять победный счет.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше. Уже после победы над Словакией Карпин столкнулся с очередной кадровой потерей: из сборной уехал с травмой нападающий ”Динамо” Денис Макаров. Есть и хорошая новость: сыграть сможет Алексей Миранчук, пропускавший матч в Казани из-за перебора карточек.
Словения к игре против России подходит в хорошем настроении. Балканская сборная только что забила четыре мяча Мальте. У её вечного лидера Йосипа Иличича появился классный напарник по атаке — 18-летний талант Беньямин Шешко из ”Ред Булл Зальцбурга”, только что положивший дебютный гол за национальную команду.
Сборная России фактически обеспечит себе попадание в топ-2, если не проиграет в Мариборе. Для того чтобы претендовать на поездку в Катар, подопечным Матьяжа Кека нужно как минимум не проиграть в понедельник. То есть хозяевам в определённый момент придётся раскрываться и рисковать. Игры первым номером и яркого футбола от россиян не ждём, а вот результата — вполне.
Аналитики не просто так отдают предпочтение сборной Словении. Несмотря на удивительную стабильность россиян при Карпине в плане результата, футбол демонстрируется крайне слабый. А снова рассчитывать на фарт, мягко говоря, опрометчиво.
У Валерия Карпина свои счеты со Словенией. 1 сентября 2001 года он в составе сборной России играл против словенцев в Любляне и столкнулся с очень странным судейством англичанина Грэма Полла. Тот матч хозяева выиграли, благодаря очень спорному пенальти. Посмотрим, получится ли у Карпина не проиграть в ранге главного тренера.