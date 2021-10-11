КАК ЭТО БЫЛО | Сборная Карпина снова выиграла и вышла в лидеры группы

Словенцы очень агрессивно начали матч. Уже на 25-й секунде судья показал желтую карточку форварду словенцев Шпорару, за удар в голову защитника сборной России Георгия Джикия.

Однако агрессивными были хозяева и в пределах правил. В первые минуты матча им удалось задавить российскую команду прессингом и заставлять защитников ошибаться при выходе из обороны.

На 13-й минуте Россия едва не получила право на пенальти. Вратарь Облак сфолил в штрафной против Смолова, но тот оказался в офсайде и судья не назначил 11-метровый удар.

На 17-й минуте Фомин имел шанс открыть счет в матче после изящного паса пяткой от Миранчука, но послал мяч выше ворот. Буквально через пару минут новоиспеченный капитан россиян Сутормин после сольного прохода не сумел пробить Облака. Однако на 28-й минуте россиянам все-таки удалось открыть счет - после подачи со штрафного Дивеев головой отправил мяч в дальний угол - 0:1. Увы, гол слишком дорого обошелся автору - оказалось, что защитник ЦСКА получил травму, приземляясь, и вскоре был заменен. Но счет к тому времени еще раз успел измениться

- через три минуты невероятный удар через себя удался Георгию Джикии - 0:2. Этот гол поставил хозяев в крайне невыгодное положение. Чтобы надеяться на выход в финальную стадию турнира, им нужна только победа.

На 39-й минуте матча хозяевам удалась отличная атака с ходу, точку в которой поставил Иличич. Этот гол стал первым, пропущенным сборной России при Валерии Карпине.

Второй тайм начался обоюдными атаками, однако до настоящих голевых моментов дело поначалу не доходило. На 62-й минуте отлично по словенским воротам пробил Бака, а три минуты спустя российские нападающие уступали друг другу право пробить по воротам Облака, и словенцам удалось завладеть мячом.

На 74-й минуте Куртич забил второй словенский гол, переиграв в воздухе Кузяева, однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за вне игры.