"Слово "несправедливость" хорошо описывает историю этого городка": блогер выпустил ролик о Нарва-Йыэсуу

"Помимо мейнстримных курортных направлений в Эстонии есть и более локальные, такие как Нарва-Йыэсуу. Небольшой городок с богатой историей, который не особенно популярен внутри самой Эстонии, но является излюбленным местом отдыха жителей Нарвы и Ленинградской области. Хорошо это или плохо, ответ найдете в видео с комментариями мэра города Нарвы Катри Райк.

Нарва-Йыэсуу в целом довольно специфичный город. Несмотря на длинную и насыщенную историю, все архитектурное наследие Нарва-Йыэсуу было уничтожено во Второй мировой войне, и до наших дней сохранились жалкие остатки былой роскоши одного из самых популярных курортов Эстонии. Современный Нарва-Йыэсуу уже не так привлекает туристов, однако все еще остается весьма колоритным местом прямо на границы с Российской Федерацией" — пишет автор.

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