СЕГОДНЯ | Победа над Уэльсом оставит Эстонии шансы на попадание на чемпионат мира

В двух последних турах сборная Эстонии цеплялись за очки, сыграв вничью с тем же Уэльсом — (0:0), а потом обыграв Беларусь — (2:0). Это позволило подопечным Томаса Хэберли подняться на предпоследнее место в турнирной таблице группы E и даже сохранить теоретические шансы на 2-е место еще имеются. Вот только для этого валлийцев нужно исключительно побеждать.

Сборная Уэльса постепенно приближается к тому, чтобы ввязаться в борьбу за стыковые матчи к ЧМ-2022. Да, в группе со сборной Бельгии рассчитывать на первое место невозможно, поэтому остаётся надеяться лишь на вторую строчку в турнирной таблице. Минувший тур Уэльс провела вполне удачно. Ничья в Чехии (2:2) с прямым конкурентом за второе место сродни победе. По потерянным очкам британские футболисты опережают чехов и всерьёз рассчитывать на стыковые матчи.

За всю историю сборные команды Эстонии и Уэльса провели между собой три личные встречи. В 1994-м и 2009-м годах соперники играли товарищеские матчи, когда оба раза победу праздновали игроки сборной Уэльса — (2:1) и (1:0). Ещё раз оппоненты сошлись в текущем отборочном турнире к ЧМ-2022, когда была зафиксирована ничья — (0:0). Сегодняшнею игру пропустит капитан и одна из звезд сборной Уэльса Гарет Бейл, поэтому роль капитана возьмет на себя Аарон Рэмзи. На стадионе ожидается 1500 болельщиков из Уэльса.

Начало матча Эстония — Уэльс в понедельник, 11 октября, в 21:45.