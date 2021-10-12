Вышел новый выпуск журнала "Горизонты Эстонии”: вас познакомят с природой и культурой юга страны

Альманах на русском языке ”Горизонты Эстонии 2021” — это некоммерческий проект, который стал возможен при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду. Издание насчитывает 96 страниц с лучшими переводными статьями из журнала Eesti Loodus за предыдущие годы и оригинальными материалами.

Свежий выпуск ”Горизонтов Эстонии 2021” посвящен природе и культуре Южной Эстонии. Читатель найдет в нем увлекательные статьи про культуру народов сету и выру, природном парке Хаанья, Суур-Мунамяги, древней долине Рыуге и озере Пангоди, реке Выханду и Чудском озере. Ставшая уже традиционной рубрика журнала, посвященная выбранным в Эстонии персонам года из мира животных, знакомит на этот раз с крысой, скворцом и щукой. Поклонники природы узнают интересные подробности об орехах, свекле и рябине.

Любители путешествий получат подсказки для походов по туристическим тропам на юго-востоке Эстонии. Полезными и интересными будут знакомство с природным центром Лилли и информация о Всемирном дне чистоты, который зародился в нашей стране. Также будут даны советы из первых рук о том, как правильно оформить сберегающий природу сад, наблюдать за природой и беречь видовое разнообразие.

”Горизонты Эстонии” можно приобрести по адресу (www.loodusajakiri.ee/pood) как в бумажной, так и в электронной версии. Журнал также продается в пунктах продажи по всей Эстонии (www.loodusajakiri.ee/gorizonto-estonii-muugikohad). Русскоязычные школы и культурные общества могут получить журнал бесплатно, отправив заявку с указанием учебного заведения, почтового адреса и именем контактного лица по адресу loodusajakiri@loodusajakiri.ee. На странице ”Горизонты Эстонии” в Facebook ведется розыгрыш журналов среди всех, кто пришлет авторскую фотографию своего любимого места отдыха, животного, растения или гриба.