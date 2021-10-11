Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

"Он тяжело передвигается, ему трудно говорить… с его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови — талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина. — Прим. ред.). Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать… я встречусь с ним завтра и думаю, что мы его переведем в больницу", — сказал доктор в эфире телеканала "Мтавари архи".

Он уточнил, что состояние заключенного резко ухудшилось за последние два дня.

Кипшидзе также опроверг слова начальника пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили, который сообщил журналистам, что Саакашвили начал есть мед и пить натуральные соки.

"Я попросил его выпить вместе со мной чай с одной ложкой меда, он категорически отказался. Он сказал, что решил бороться до конца, это его жизнь… информация о том, что он якобы съедает банки меда, это ложь", — подчеркнул врач.

Он добавил, что Саакашвили похудел на 14 килограммов и 100 граммов.

Бывшего президента Грузии, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.

Саакашвили ранее заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.

Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.