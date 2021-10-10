Изгнание из налогового рая. Мир договорился, как поделить прибыль гигантов вроде Amazon и Google

Идея давно витала в воздухе. Пока Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг меряются миллиардами, которые им приносят Amazon, Tesla и Facebook, власти небогатых и даже вполне обеспеченных стран требуют справедливости, поскольку центры прибыли этих гигантов находятся либо на родине, в США, либо в льготных юрисдикциях вроде Ирландии. Остальным ничего не достается.

Пока у власти в США был Дональд Трамп, уговорить американцев поделиться не удавалось. Но пришел Джо Байден и сменил пластинку: прошлой весной его министр финансов Джанет Йеллен вдруг согласилась на реформу и даже предложила минимальную ставку налога на прибыль в 21%.

Американцы передумали не просто так. Терпение многих к тому моменту уже лопнуло, и некоторые страны — от Франции до Великобритании и Индии — решили действовать в одностороннем порядке. Вводить налоги на хай-тек-гигантов.

И несмотря на то, что США были инициатором реформы и даже пошли на попятную, как раз этого им и удалось избежать. Все 136 стран, подписавшихся под введением минимального налога с 2023 года, согласились еще и на то, что в ближайшие два года не будут вводить никаких односторонних налогов.

Эти два года отпущены на ратификацию соглашения в сенате США, где у демократов Байдена шаткое микроскопическое большинство.

Против соглашения выступали и те, кто выигрывает от низких налогов. Прежде всего страны с льготным налогообложением, в которых американские гиганты собирают прибыль. Главные примеры — Ирландия и Нидерланды, члены ЕС с крайне низким налогом на прибыль и штаб-квартирами кучи международных компаний.

Если американцам пошли навстречу двухлетним мораторием на односторонние налоги, то европейцев удалось привлечь на свою сторону еще более серьезной уступкой.

США предлагали всемирный минимальный налог в 21%. В итоге договорились всего на 15%. Под соглашением подписались страны, на которые приходится более 90% мировой экономики.