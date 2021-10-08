Для будущего грандиозного водно-спортивного центра в Ласнамяэ нашли звучное имя

В водно-спортивном центре, строительство которого будет завершено в Ласнамяэ в 2024 году, помимо бассейна олимпийских размеров будут располагаться водный и банный центр, универсальная площадка для игры в мяч, помещения для занятий аэробикой и тренажерные залы. Пространственная программа запланированного здания будет ориентирована на занятия спортом — например, плавательный бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, будет снабжен 50-метровым бассейном и трибунами на 400 мест.

Целью организации публичного конкурса названий было найти запоминающееся и короткое название водно-спортивного центра, которое соответствовало бы его деятельности и легло в основу бренда центра. Первое место досталось названию Triton, которое было предложено целых два раза (авторы Мерике Турья и Аннели Оргусаар), второе место получило название La Vee (автор Трийн Кюннапас), а третье — Helios (предложенное Кейу Сильм).

По словам руководителя по развитию Capital Mill Танеля Самуеля успех конкурса названий превзошел все ожидания. ”Почти 1500 предложенных названий показывают, что люди заботятся о развитии своей родной страны и готовы внести в это свой вклад. Водно-спортивный центр, который подходит как для обычных любителей спорта, так и для спортсменов высшего уровня, станет большим и современным центром для любителей спорта, который значительно обогатит возможности активного времяпрепровождения в этом районе”, — сказал он.

По словам Танеля Самуеля, согласно древнегреческой мифологии Тритоном звали сына Посейдона и Амфитриты и бога морей. ”ТРИ” также означает цифру ”три” на греческом языке и латыни, так же как новый центр будет охватывать три сферы: плавание, игры с мячом и развлечения.