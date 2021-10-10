Иглу-романтика в Таллинне: блогеры показали необычное жилье с видом на яхты

Мы уже много раз рассказывали, что хорошо, романтично и необычно можно отдохнуть, не выезжая за пределы Эстонии. Скажем больше — Таллинна. Популярностью пользуются все эти домики на берегу моря, где можно забыть обо всем на целые выходные.

На этот раз мы решили на себе испытать парк иглу, который расположился в современном районе Ноблесснер. Сразу скажем, что пока это самый дорогой домик на берегу моря, который нам приходилось арендовать. Но если бронировать его в день заезда, цена становится чуть ли не вдвое меньше. Правда, есть шанс, что вы вовсе останетесь без домика, либо домик окажется не на первой линии.

Все подробности и детали интерьера вы увидите в нашем рум-туре, а пока про ощущения. Здесь невероятно красиво, уютно, комфортно, пахнет свежим деревом и очень хорошо слышен шум моря и ветра…и иногда соседей.

Все удобства здесь имеются, а из окошка открывается шикарный вид на море. Мы даже рассвет встретили, не вылезая из-под одеяла — очень удобная доступная романтика. Кстати, личная терраса перед домом иглу — отличное место для чашечки утреннего кофе и тихого созерцания проплывающих мимо яхт.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.