RusDelfi на Востоке Украины | Правозащитница: если ребенок из ДНР хочет учиться в Украине, его родители становятся заложниками

По словам правозащитницы, в Крыму страх поселился даже в молодых людях, которые в силу возраста должны быть бесстрашными. В качестве примера она рассказывает историю двух одноклассников, другой пример связан с буллингом со стороны учителя в крымской школе.

Правозащитница говорит, что на неподконтрольных Украине территориях и в Крыму обучаются 10% от общего количества украинских школьников — это больше 400 тысяч детей. И почти все они боятся, хотя в силу возраста должны быть бесстрашными. Одноклассники боятся делиться друг с другом планами поступления в вузы Украины, боятся — увы, оправданно — буллинга со стороны учителей, а студенты из Крыма на могут попасть в украинские вузы для сдачи экзаменов — из-за чего приходится подключать даже Министерство иностранных дел Украины. И все это невыдуманные истории, о которых Валентина Потапова подробно рассказала RusDelfi. Подробнее — далее.