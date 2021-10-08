Нобелевская премия мира присуждена сразу двум номинантам — главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе

"Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов", — сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской.

Изначально фаворитом гонки считалась ВОЗ. В числе других фаворитов также называли российского оппозиционера Алексея Навального, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и экоактивистку Грету Тунберг.

Среди возможных лауреатов также называли "Репортеров без границ".

Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира — единственная премия, которая вручается не шведским, а норвежским Нобелевским комитетом.

Как выбирают кандидатов на премию мира



По правилам норвежского Нобелевского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц.

Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в заещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По словам Рейс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как муждународное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

"В одних случаях при выборе кандидата мы объединяем все эти критерии воедино, в других — указываем что-то одно как причину нашего решения", — говорит Берит Рейс-Андерсен.