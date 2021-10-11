Только в Telia — первый безлимитный 5G-пакет в Эстонии

Пользуйтесь интернетом и общайтесь в странах Скандинавии и Балтии





Вы часто бываете в Финляндии? Или любите путешествовать, разъезжая по Европе и отдыхая в разных городах?

В странах Европейского союза вы можете без какой-либо доплаты использовать 23 Гб интернета из безлимитного 5G-пакета ”Мобильная жизнь”. Просматривайте веб-сайты, общайтесь, пользуйтесь навигацией, смотрите видео или слушайте свои любимые подкасты.

С безлимитным 5G-пакетом ”Мобильная жизнь” Telia вы не пропустите ни одной беседы или видеозвонка, всегда послушаете любимую песню или отправите электронное письмо. Причем как дома, так и за рубежом, как в Скандинавии, так и в странах Балтии.

Сверхбыстрая сеть 5G Telia прокладывает путь в будущее

Сеть 5G Telia — первая в Эстонии. Как и безлимитный 5G-пакет. Только в Telia вы можете купить телефон с поддержкой 5G и в числе первых пользоваться подключением нового поколения. Помимо пакета ”Мобильная жизнь” объемом не менее 20 Гб, для использования сети 5G вам также понадобится подходящий телефон.

Интернет-магазин Telia предлагает несколько моделей смартфонов с поддержкой 5G от таких производителей как Apple, Samsung, OnePlus, Sony и Xiaomi.

Если у вас уже есть подходящий телефон и пакет будущего, то возможность использования новой сверхбыстрой сети в зоне покрытия 5G включается автоматически. В данный момент открыто около сотни базовых станций 5G, расположенных в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде, Раквере, Пылва, Выру, Хаапсалу, а также на Сааремаа и Хийумаа.

Ознакомьтесь с безлимитным 5G-пакетом ”Мобильная жизнь” Telia здесь: telia.ee/5G