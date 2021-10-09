Правда ли, что посольства считаются суверенной территорией тех стран, которые они представляют?

Давайте заглянем в вышеупомянутую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая с 1961 года выступает как основной документ, регулирующий соответствующую сферу международного права. Вот какую информацию там можно найти касательно территориального вопроса. Статья 21.1: ”Государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитующему государству в приобретении на своей территории, согласно своим законам, помещений, необходимых для его представительства, либо оказать помощь аккредитующему государству в получении помещений каким-либо иным путём”.

Аналогичную информацию также можно прочитать на юридическом справочном сайте ”УК помощник” (”Юридически территория посольства является анклавом и относится к той стране, которую представляет. Таким образом, на него не распространяются законы государства, окружающего посольство”). Подобная трактовка широко распространена как в художественной литературе, так и в обществе в целом.

2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле был убит известный журналист Джамаль Хашогги. В ответ на беспокойство местных официальных лиц представители арабской стороны ответили: ”Мы готовы пустить турецкие власти для обыска помещений. Помещение является суверенной территорией, но мы разрешим им входить и искать и делать всё, что они хотят. Если они просят об этом, конечно, мы разрешим им. Нам нечего скрывать”.

16 августа 2012 года британская полиция проникла на территорию посольства Эквадора , где укрывался основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж . Комментируя это в эфире ”Вести ФМ”, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов сообщил, что ”по Венской конвенции территория посольства и земля под посольством тоже является территорией другой страны, поэтому проникновение на территорию может происходить только с разрешения генконсула либо посла”.

И на этом всё. Иными словами, конвенция, на которую ссылается Дмитрий Абзалов, ничего не говорит о том, что территория диппредставительства юридически принадлежит аккредитующей стране. Более того, словосочетание ”своей территории” в ней использовано в отношении государства пребывания посольства. Другое дело, что на государстве пребывания лежит ”специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства” (статья 30). Кроме того, ”помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий” (статья 22). Но это уже несколько иной вопрос.

В обосновании рассматриваемого нами утверждения часто фигурирует такое понятие, как экстерриториальность. Ещё в XVII веке голландский юрист Гуго Гроций предложил следующую трактовку: ”Общее правило, что тот, кто находится на чужой территории, подчиняется законам этой территории; имеет с общего согласия наций исключение в отношении послов, поскольку послы в силу известной условности находятся как бы вне территории и тем самым не связаны гражданскими законами того народа, среди которого они живут”. Этот принцип был взят за основу в международной дипломатии и продолжает действовать сегодня. Так, согласно той же Венской конвенции, дипломатический агент (и только он) пользуется рядом привилегий — в частности, иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания (статья 31).