Кто такие "цифровые кочевники" и почему людям из IT-сферы стало проще переехать в Эстонию?

Еще в начале года был одобрен проект для предоставления виз людям, которые работают по всему миру, а живут в наиболее удобной для них стране. Пост на эту тему тут.

И вот уже с 1 августа 2020 года работники, не зависящие от местоположения, могут подать заявку на получение возможности приехать в Эстонию на срок до года.

Называется эта новая виза Digital Nomad Visa и с ней можно жить в Эстонии и на законных основаниях работать на своего работодателя или свою собственную компанию, зарегистрированную за рубежом.

Ранее Эстония уже позволила открывать бизнес всем, не зависимо от их места проживания, с помощью программы электронный резидент. Теперь с помощью Digital Nomad Visa Эстония меняет то, как люди выбирают работу в мире.

Кто может подаваться?

Если у вас есть действующий трудовой договор с компанией зарегистрированной за пределами Эстонии;

Или вы ведете бизнес через свою собственную компанию зарегистрированную за границей;

Вы фрилансер с клиентами за пределами Эстонии;

Ваш доход достиг минимального порога в течение 6 месяцев (сейчас это 3504 Евро без налогов).

Как же без короны! Временно не могут подать заявку на визу цифрового кочевника люди из стран, где бушует пандемия.



Узнать более подробную информацию можно здесь.



Цена вопроса?



Нужно заполнить эту онлайн форму. Государственная пошлина составляет 80 евро за визу типа C (краткосрочное пребывание) и 100 евро за визу типа D (долгое пребывание). Срок рассмотрения до 30 дней.

Будете подаваться на Digital Nomad Visa?

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