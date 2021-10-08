Саудовские шейхи купили ”Ньюкасл”

Прежним владельцем ”сорок” являлся Майк Эшли, британский миллиардер (состояние в 3,75 млрд фунтов стерлингов) и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct. Он находился во главе клуба 14 лет, был обладателем 41% акций клуба. В 2007 году Майк Эшли купил ”сорок” за 150 млн евро.

Год назад сделку отменили из-за репутации Саудовской Аравии: пиратство, убийство журналиста и преследование диссидентки. Формально Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии действует как отдельная компания, но её председателем является наследный принц, что почти не оставляет сомнений в политических мотивах покупки ”Ньюкасла”.



Над ликвидацией проблемы работали полгода. Саудовцы согласились на все требования АПЛ, прикрыли все пиратские каналы, которые ретранслировали beIN, и разрешили катарцам вещание в стране. Более того — предложили им 1 млрд долларов в качестве компенсации. Взамен лига ускорила процесс одобрения сделки по ”Ньюкаслу”.

Плюс Премьер-лига получила письменные гарантии, что принц Мухаммед ибн Салман не будет вмешиваться в деятельность клуба. Руководить ”Ньюкаслом” будет исключительно инвестиционный фонд вместе с миноритарными акционерами. Любое нарушение этого обязательства приведёт к отстранению директоров от должности.



Состояние Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии оценивают в £ 320 млрд — невероятные деньги для футбола. Например, сейчас самый богатый владелец у ”Ман Сити”, состояние которого оценивают в £ 23,2 млрд. У фонда Qatar Sports Investements, который владеет ”ПСЖ”, состояние £ 6,5 млрд — седьмая строчка.

Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе — но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.

В текущем сезоне ”сороки” занимают 19 место в АПЛ с тремя очками в активе после семи матчей.