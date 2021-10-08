Россия назвала отравление Навального "мутной историей"

Россия ответила на вопросы 45 стран, посвященные отравлению оппозиционера Алексея Навального, и направленные по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в четверг, 7 октября, в интервью ТАСС заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Положениями этой статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня", — заявил Шульгин, назвав ответ "достойным" и "выверенным с юридической точки зрения".

Помимо ответов, Россия, по словам Шульгина, направила странам встречные вопросы, "касающиеся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле".

ОЗХО направила Москве вопросы об отравлении Навального

Группа из 45 стран, включая Германию, Великобританию и Канаду, 5 октября призвала Россию предоставить ответы на вопросы об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Российский ответ эти страны пока не прокомментировали.

Представители министерства юстиции ФРГ неоднократно заявляли, что ответили России на правовые запросы по делу Навального и, в частности, передали туда протоколы допроса политика прокуратурой Берлина.

"Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", — заявил, в частности, представитель министерства в январе 2021 года. В России, однако, расследование отравление Навального так фактически и не началось.

Отравление Алексея Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению.