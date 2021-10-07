Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко и отправить его под Международный уголовный суд

Евродепутаты призывают усилить санкции против Лукашенко

"Европарламент настойчиво рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", — отмечается в резолюции. Он должен "включать переход от пошагового к более решительному санкционному подходу", говорится в документе.

Также евродепутаты настаивают на том, что Совету ЕС следует принять пятый пакет санкций с "крайней степенью срочности". Новые ограничительные меры должны быть сосредоточены на лицах и организациях, вовлеченных в репрессии в Беларуси, а также причастных к незаконному перемещению людей через границы, отмечается в резолюции. Напомним, что четвертый пакет санкций ЕС ввел в июне, а в сентябре стало известно о подготовке пятого пакета.

В Европарламенте сожалеют о том, чтоэкономические санкции, введенные Евросоюзом, оказали "только частичный эффект на режим Лукашенко" и не повлияли существенно на "такие важные секторы, как калий и нефтепродукты". Поэтому евродепутаты призвали ЕС "усилить адресные экономические санкции с акцентом на ключевые секторы экономики Беларуси, а также государственные и частные предприятия, поддерживающие и финансирующие режим Лукашенко". В частности, резолюция предлагает ввести ограничительные меры в отношении черной металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, а также все государственные банки и ключевые компании, например, "Беларуськалий" и "Белтелеком".

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В своей резолюции евродепутаты в очередной раз осудили "репрессии, пытки и жестокое обращение с мирными белорусами", а также высказали солидарность с народом Беларуси и "мирными протестующими". Несколько страниц резолюции заняло фактическое перечисление репрессий и нарушений прав человека, совершаемых властями страны.