08.10.2021, 07:40
"Времени для раздумий осталось мало". Реаниматолог из Латвии — о дельта-штамме, "русской рулетке" и количестве вакцинированных среди больных(9)
Foto: Viesturs Radovics, DELFI
"Угрожающая" — так оценивает сложившуюся ситуацию руководитель клиники Токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Сейчас в клинике, находящейся под его руководством, пациентами с Covid-19 занято 12 коек интенсивной терапии, "реанимация переполнена". Во время разговора с DELFI свободным остается одно место, но все меняется не по дням, а по часам.