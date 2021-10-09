Ученый: почему о национал-социализме помнят больше, чем о советском коммунизме?

Сейчас в России опасно публично обсуждать советские депортации, систематические нарушения прав человека, убийства националистов и интеллектуалов на территориях, присоединенных в 1939-40 гг. и затем повторно присоединенных в 1944-45 гг. Путин даже предположил, что советская экспансия спасла живших в регионе евреев от Гитлера, упуская из виду систематическое подавление еврейской религии и депортацию в лагеря примерно 25000 евреев. Публичная история в России превратилась в искаженную историю, согласно которой Советский Союз — это положительная сила, в отличие от жесткого империализма Третьего рейха.

Путин представил секретные протоколы к Пакту в совершенно ином свете: государства Балтии , по его утверждению, присоединились к Советскому Союзу на основе консенсуса; оккупация и аннексия восточной Польши означала освобождение польских рабочих и крестьян от гнета помещиков и капиталистов. Нынешняя российская точка зрения на начало войны заключается в том, что вину несут Польша и западные союзники, но не Германия, лидер которой в действительности несет ответственность за разрушение Польши.

Российский протест по поводу выбранной даты ознаменовал начало продолжительной кампании, призванной продемонстрировать, что советская интервенция в Восточной Европе никоим образом не сопоставима с немецкой. Даже президент Путин присоединился к усилиям по спасению репутации Советского Союза. В ставшей популярной статье в консервативном американском журнале The National Interest Путин утверждал, что советско-германский пакт был навязан Сталину из-за недоверия к британцам, французам и полякам, которые не могли прийти к военному соглашению с Советским Союзом.

Российское правительство оспорило выбор даты, поскольку это будто бы подразумевало сходство двух режимов, когда дело доходило до захвата территории и подчинения аннексированного населения суровому авторитарному правлению. Выбор был сознательным: дата была отмечена, чтобы показать, что германский и советский тоталитаризм — первый в течение шести или семи лет, второй на протяжении более чем четырех десятилетий — несут ответственность за все человеческие жертвы, которые регион понес в период с 1939 по 1989 годы.

В 2009 году Европейский парламент решил объявить 23 августа ежегодной датой памяти жертв европейского тоталитаризма. Дата была выбрана намеренно, чтобы отметить тот момент в 1939 году, когда гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз подписали пакт о ненападении, секретные протоколы к которому фактически разделили Восточную Европу на сферы влияния двух диктатур.

Ничего подобного не могло случиться в Германии в последние 75 лет. Память о мрачной реальности диктатуры Гитлера была запечатлена в культуре и политике обеих послевоенных Германий, и тем более в объединенном немецком государстве после 1990 года. Чем больше известно о преступлениях режима, тем лучше гарантированно публичное неприятие всего, что символизировал Третий Рейх. Невозможно было принять каких-либо аргументов в пользу того, что Пакт от 23 августа был чем-то иным кроме как циничным шагом, призванным обеспечить изоляцию Польши до того, как ее займут немецкие войска.

Немецкая публичная история в основном занимается признанием жертв тоталитаризма. Подавляющее большинство сторонится маргинального меньшинства неонацистов, и свойственное Западу осуждение периода власти Гитлера является общепринятым. Современная Германия пытается примириться с прискорбным прошлым, открыто признавая преступления тоталитаризма, также теперь включая и диктатуру, царившую в бывшей ГДР. Трезвое восприятие истории преобладает в немецких взглядах на недавнее прошлое.

Почему так различается культура памяти, связанная с советской и немецкой диктатурами? У двух систем было много общего, однако различались их идеология и социальные амбиции. Необходимо принять во внимание три фактора: во-первых, Советский Союз был страной-победителем в 1945 году; во-вторых, идеологическая риторика двух режимов была совершенно разной; в-третьих, западная общественная история зациклилась на памяти о Третьем рейхе, но слабо заинтересована в представлении параллельного советского сюжета.

Факт победы СССР над гитлеровской Германией явно повлиял на устройство памяти об обоих режимах. В России считают, что Запад до сих пор полностью не признал, что Советский Союз был ключевым фактором поражения Германии. Это место стало важным элементом российской публичной истории, где отказ от нацизма встроен в немецкую публичную историю.