Похудение для тех, кому за 40: как стать стройнее и не навредить себе?
Лет 20 назад я услышала фразу от своей коллеги по работе, которой тогда было около 40 лет. Она сказала, что ей-то уже худеть нельзя. В ее возрасте надо выбирать: тело или лицо, и она выбирает лицо.
Тогда я не придала значения этой теме, возраст у меня был юный, да и работала я в другой сфере.
Теперь же, оказавшись неожиданно и бесповоротно женщиной за 40, я могла бы тоже стоять перед выбором: тело или лицо, но вот только я выбираю оба варианта. Почему же дамы старше сорока боятся худеть?
Основная причина в том, что когда уходит жировая масса, она уходит с разных частей тела, в том числе и с лица. Кожа обвисает, признаки старения становятся более очевидны.
Как избежать преждевременного старения лица?
- Худеть медленно. Любое быстрое похудении не дает возможности коже регенерироваться и соответствовать новому весу.
- Не забывать про ежедневные процедуры для лица. Сейчас продается масса аппаратов для домашнего ухода и массажа.
- С недавнего времени стало популярным заниматься фэйс-фитнесом. Попробуйте, это тоже дает свои результаты. Ведь на лице у нас тоже есть мышцы, прорабатывая которые мы приводим наше лицо в тонус.
- Не спите на лице. Сейчас пишу вам этот пункт и думаю о том, что вот сама следовать ему совсем не могу. Но очень стараюсь. Застав себя ночью лицом на подушке, обязательно перевернусь на бок или спину
- Не тренируйтесь слишком много. Очень быстрый обмен веществ равен быстрому старению. Найдите золотую середину.
- Используйте уколы красоты и эстетическую хирургию, если не боитесь.
- Старайтесь не морщиться во время тренировки
- Пейте достаточно воды
- Питайтесь правильно, делайте акцент на овощи. Важно сохранять здоровый желудок и кишечник, чтобы не стать прыщавым подростком к 40 годам.
Вы меня часто спрашиваете, делала ли я какие-то операции на лице. Я два раза делала филлеры гиалоурановой кислоты, два раза колола Ботокс — но только около глаз (не впечатлил, больше не буду), делала блефаропластику верхнего века и трансконъюктивальную блефаропластику.
Я считаю, что дело в балансе. Не стоит слишком увлекаться, но и не стоит исключать этическую хирургию и уколы красоты. Будем стареть достойно!
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