Похудение для тех, кому за 40: как стать стройнее и не навредить себе?

Лет 20 назад я услышала фразу от своей коллеги по работе, которой тогда было около 40 лет. Она сказала, что ей-то уже худеть нельзя. В ее возрасте надо выбирать: тело или лицо, и она выбирает лицо.

Тогда я не придала значения этой теме, возраст у меня был юный, да и работала я в другой сфере.

Теперь же, оказавшись неожиданно и бесповоротно женщиной за 40, я могла бы тоже стоять перед выбором: тело или лицо, но вот только я выбираю оба варианта. Почему же дамы старше сорока боятся худеть?

Основная причина в том, что когда уходит жировая масса, она уходит с разных частей тела, в том числе и с лица. Кожа обвисает, признаки старения становятся более очевидны.

Как избежать преждевременного старения лица?

Худеть медленно. Любое быстрое похудении не дает возможности коже регенерироваться и соответствовать новому весу.

Не забывать про ежедневные процедуры для лица. Сейчас продается масса аппаратов для домашнего ухода и массажа.

С недавнего времени стало популярным заниматься фэйс-фитнесом. Попробуйте, это тоже дает свои результаты. Ведь на лице у нас тоже есть мышцы, прорабатывая которые мы приводим наше лицо в тонус.

Не спите на лице. Сейчас пишу вам этот пункт и думаю о том, что вот сама следовать ему совсем не могу. Но очень стараюсь. Застав себя ночью лицом на подушке, обязательно перевернусь на бок или спину

Не тренируйтесь слишком много. Очень быстрый обмен веществ равен быстрому старению. Найдите золотую середину.

Используйте уколы красоты и эстетическую хирургию, если не боитесь.

Старайтесь не морщиться во время тренировки

Пейте достаточно воды

Питайтесь правильно, делайте акцент на овощи. Важно сохранять здоровый желудок и кишечник, чтобы не стать прыщавым подростком к 40 годам.

Вы меня часто спрашиваете, делала ли я какие-то операции на лице. Я два раза делала филлеры гиалоурановой кислоты, два раза колола Ботокс — но только около глаз (не впечатлил, больше не буду), делала блефаропластику верхнего века и трансконъюктивальную блефаропластику.