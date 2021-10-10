“На упавший текст нужно сесть, а делиться головным убором нельзя”. Актриса Русского театра — о театральных приметах и мистике при постановке “Мастера и Маргариты”

Многие говорят, что, когда начинается работа над ”Мастером и Маргаритой”, начинают происходить необъяснимые мистические вещи. Нас же как будто кто-то оберегает, и случается только хорошее. Но я всегда замечаю, что когда я работаю над каким-то материалом, фокусируюсь на чем-то, то я начинаю это встречать. Так, недавно мы обсуждали, что у Воланда есть символ — черный пудель. И потом эту брошь с черным пуделем носит Маргарита на балу. Мы стали обсуждать, что сейчас это такая редкая порода, непопулярная. Вспомнили, конечно, и черную собаку Апокалипсиса, и другие упоминания в литературе. Но самое забавное, что после этого я начала практически каждый день встречать разных черных пуделей, по две штуки за день могу увидеть — я теперь даже считаю их.

В целом, конечно, мистику перенести на сцену очень сложно, но здесь нужно понимать, что сцена — это изначально некое волшебное место, которое очень связано с воображением зрителя. То есть актеры и режиссер работают на сцене, но очень важен и третий компонент — это зритель и его воображение. У нашего режиссера Сергея Федотова — очень большой опыт работы с мистическим материалом. У него есть даже специальный тренинг, который помогает актерам выходить за собственные рамки и открывать в себе некие мистические способности — мы в этом упражняемся. Я уверена, что Бал Сатаны будет выглядеть очень эффектно, более того, этому способствует и музыка, которую специально для этого спектакля написал Александр Жеделев.

Конечно, личность человека влияет на то, как он играет. Но, с другой стороны, режиссер ставит одинаковые задачи для всех актрис, которые играют одну и ту же роль. Я предполагаю, что это будут немного разные Маргариты, что естественно, ведь каждый интерпретирует задачи режиссера по-своему. Но это, наоборот, будет интересно. Лично моя Маргарита — очень сочувствующий человек, некий эмпат. Несмотря на то, что у нее у самой очень тяжелые обстоятельства и жизнь, у нее еще хватает душевных сил на то, чтобы сопереживать другим.

Вообще, у актеров, как и у представителей других профессий, есть свои приметы, которые все стараются соблюдать — на всякий случай. Например, считается, что нельзя ронять текст на пол — можно провалить спектакль. Если же такое все-таки случилось — нужно обязательно на него потом сесть. Я сама так всегда делаю. Еще говорят, что твоя личная энергетика хранится в обуви, в головных уборах и тексте. Потому этими вещами нельзя делиться с партнером, свой текст — это святое, так же, как и обувь со шляпой, если она есть.

О подготовке к спектаклю

На спектакль ”Мастер и Маргарита” стоит сходить, даже если вы не читали сам роман. По крайней мере, на наш спектакль, потому что Сергей Павлович Федотов очень бережно относится к тексту. Понятно, что невозможно поставить весь роман, ведь он достаточно большой. Но даже несмотря на то, что какие-то линии мы убрали, основной каркас сохранился.

Но, конечно, я всем советую прочитать произведение! Это всегда очень интересно — смотреть, как люди воплотили книгу на сцене.

О разнице между театром и кино

Люди навряд ли идут в театр ради сюжета, он ищут что-то иное — в этом и состоит отличие театра от кино. Хотя я совершенно одинаково люблю и кино, и театр, для меня это как правая и левая рука. В глубинном смысле подход и там, и там одинаков. Хотя везде есть свои нюансы — на сцене идет работа с сильной энергетикой, иногда большими жестами. А в кино поворот головы и взмах ресниц может уже быть мизансценой, поэтому приходится больше сосредотачиваться.

В театре же нужно сильнее ”раскачать” свою энергию, ведь зал большой. И когда ты играешь, ты чувствуешь, как настроен зритель в основной массе. Это бывает так непредсказуемо — иногда зал сидит так тихо, что возникает мысль, что, наверное, людям что-то не нравится, ведь нет никакой реакции. А потом в конце вдруг — бурные овации! И ты понимаешь, что да, нужно во время спектакля искать связь со зрителем, но ни в коем случае нельзя рефлексировать по этому поводу. При этом каждая реакция зрителя должна быть взята в игру — в том числе и аплодисменты. Ведь зритель — это тоже партнер.

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