Блок НАТО объявил о высылке восьми российских дипломатов

”НАТО решил сократить российскую миссию в альянсе вполовину в ответ на „враждебную деятельность” России, включающую убийства и шпионаж” — написала в своем твиттере ведущая телеканала Sky News Дебора Хайнс.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others



Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40v5pVT pic.twitter.com/hyTBL3cnFy — Sky News (@SkyNews) October 6, 2021





Официальный представитель НАТО подтвердил Хайнс, что у восьми членов российский миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки.

”Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога”, — сказал он.

Российская миссия в альянсе будет сокращена с 20 человек до 10. Восемь высланных дипломатов покинут Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО, в конце месяца. Посты еще двоих членов миссии будут сокращены.