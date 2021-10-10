Правда ли, что ”Вызов” — первый фильм, который снимут в космосе?

Картина Клима Шипенко под рабочим названием ”Вызов” позиционируется как ”первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе”. Об этом говорится на сайте Первого канала, который организует проект вместе с госкорпорацией ”Роскосмос” и продюсерской компанией Yellow, Black and White. Аналогичным образом фильм представлен в заголовках и заметках ТАСС, РБК, ”Интерфакса”, ”Новой газеты”, ”Российской газеты”, ”Русской службы BBC”, Euronews и многих других крупных СМИ.

В 2008 году на МКС отправился космический турист Ричард Гэрриот. Он стал одним из немногих астронавтов во втором поколении — его отец летал на орбиту в 1973 и 1983 годах. За 11 дней на МКС Гэрриот-младший поучаствовал в научных экспериментах для НАСА и Европейского космического агентства и даже провёл первую художественную выставку в космосе. До, во время и после полёта он не расставался с камерой — впоследствии из отснятого материала смонтировали документальный фильм Man on a Mission.

Во время своего пребывания на станции Гэрриот не ограничился документальными съёмками и уговорил космонавтов в нерабочее время поучаствовать в короткометражном художественном фильме. Семиминутная лента под названием Apogee of Fear вышла в 2012 году. По сюжету космонавты (самих себя сыграли находившиеся тогда на МКС Эдвард Финке, Юрий Лончаков, Грег Чамитофф, Сергей Волков и Олег Кононенко) после отлёта Гэрриота обратно на Землю обнаруживают, что станция расходует больше кислорода, чем нужно для оставшихся обитателей станции. Космонавты решают, что на МКС могут быть инопланетяне, и отправляются на их поиски.

Незадолго до того, как Первый канал и ”Роскосмос” в сентябре 2020 года объявили о подготовке своего проекта, с аналогичной идеей выступил актёр и продюсер Том Круз. О поддержке этой инициативы неоднократно говорил один из руководителей НАСА Джим Брайденстайн. Тем не менее в сентябре 2021 года газета The New York Times писала, что ”никаких новостей о развитии проекта” с тех пор не поступало.

Как подчёркивает редактор посвящённого космосу портала CollectSpace Роберт Перлман, качественное отличие ”Вызова” от Apogee of Fear заключается в том, что на орбиту целенаправленно полетели профессиональный режиссёр и профессиональная актриса, а съёмки художественного фильма — основная (или как минимум одна из основных) задача экипажа. Более того, в отличие от весьма короткой любительской картины Гэрриота, российский фильм будет полнометражным, хотя и не полностью снятым на орбите — по сообщению Первого канала, кадры из космоса займут 35–40 минут экранного времени.