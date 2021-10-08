"Фильм словно сам не знает, что он такое": киноблогер раскритиковал продолжение "Венома"

Журналист берёт несколько интервью у приговорённого к смертной казни серийного убийцы Клетуса Кэссиди. Но во время их последней беседы Клетус нападает на Брока и кусает его до крови. В результате в его организме тоже начинает развиваться симбиот Карнаж. Если что, это слово означает ”резня”, и при дубляже местами потерялась игра слов. Но если бы это было главной проблемой фильма…

Оххх… В общем, по сюжету Эдди Брок и Веном окончательно поладили и стали мирно сосуществовать. Симбиот постоянно помогает Эдди в его журналистской карьере — например, запомнив и перерисовав каракули маньяка, что помогает найти место его жертвы. Но вообще парочка эта стала напоминать старых супругов, которые бранятся, переругиваются, но всё же любят друг друга. Порой это выглядит уже очень нездоровым. За Броком начинает присматривать местный коп, которого сыграл Стивен Грэм — мне было очень приятно вновь увидеть Томми из ”Большого куша”.

Сейчас ошибки в создании фильмов можно исправить в их сиквелах. Лучше прописать персонажа, поработать над проседавшим в первой части юмором, изобретательно обойти подростковый рейтинг, на который все с какой-то стати начали плеваться как едва ли не на главное зло голливуда (что, конечно, полная хрень, но сейчас мы не об этом). Итак, у создателей сиквела Венома были все шансы, чтобы поправить неудачную первую часть. Сделать героя побрутальнее, сюжет поинтереснее, а противостояние — пооригинальнее.

От ошибок в киноиндустрии не застрахован никто. Даже талантливые люди порой снимают неудачные фильмы. И даже имея большой потенциал, можно налажать с производством кино. Первый ”Веном” казался одной большой ошибкой. Очень посредственное кино с предсказуемым сюжетом и нелепыми персонажами. Единственное, что его спасло — это сборы. Народ плевался, но шёл в кинотеатры. Кто-то на любимого с детства персонажа, кто-то — на Тома Харди. И практически все отмечали: это не Веном. Он совершенно не был похож на того культового злодея из комиксов и мультсериалов.

Главная его беда — это катастрофическая несбалансированность. Фильм словно сам не знает, что он такое. В сценах с Веномом он пытается выглядеть чёрной комедией, и у него, возможно, это бы получалось, но…

Охх…. Ну почему так не смешно? У нас в зале народ хохотнул буквально два-три раза, и то нехотя, словно пытаясь самих себя разбудить.

Несколько лучше фильму удаётся хоррорная часть. Первое появление Карнажа вышло очень крутым и напряжённым, и даже злоупотребление клише ”злодей рычит в эпичной позе” не мешало. Неплохо и стильно была изображена психушка Клетуса и его мультяшная предыстория. Изображена неплохо, но с другой стороны, совершенно непонятно, зачем ему вообще стали давать предысторию. Такому отбитому маньяку, напротив, к лицу загадочность — так он будет олицетворять поехавшее абсолютное зло. Вспомните, как это работало, например, с Джокером Хита Леджера.

Но если Карнаж в фильме худо-бедно работал, то появление второй злодейки — Визг — было абсолютно необоснованным и непрописанным. И главное — она банально мешала фильму. Кино и так длится жалкие полтора часа, так ещё и постоянно отвлекается на неё. К её истории также множество вопросов: откуда у нее сверхспособность, есть ли ещё в мире Венома такие мета-люди, как она выжила при выстреле в глаз, в конце концов. А главное — если она такая опасная и сверхсильная, то какого лешего перевозили её с минимальной охраной и даже без банального кляпа во рту?