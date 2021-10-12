Статистика во вред: как искажаются факты про побочные эффекты вакцин

ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ?

Веб-сайты и сообщения в социальных сетях неправильно цитируют непроверенные исходные данные из VAERS (Системы сообщений о побочных эффектах вакцин), системы оповещения, управляемой CDC (Центром по контролю и профилактике заболеваний США) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в качестве доказательства того, что одобренные COVID-19 вакцины вызывают многочисленные смертельные случаи и серьезные проблемы со здоровьем.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 6 октября было введено более 479 миллионов доз, 186 миллионов человек полностью вакцинированы, и более 6 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Большинство из тех, кто сообщил о побочных эффектах, назвали их незначительными, такими как боль или припухлость в месте инъекции, головные боли, озноб или лихорадка: все это согласуется с результатами клинических испытаний. У некоторых людей вообще нет побочных эффектов. И небольшое количество людей (от 2 до 5 человек на 1 000 000 вакцинированных) сообщили о тяжелой аллергической реакции, называемой анафилаксией, которая ”почти всегда” происходит в течение получаса после вакцинации, сообщает CDC — портал Центра профилактики и контроля заболеваний при Министерстве здоровья и социальных служб США.

К сожалению, ни один из диванных аналитиков не упоминает, что, как и предупреждает веб-сайт VAERS любой отчет, представленный в базе данных, ”не является документом о том, что вакцина вызвала это событие”.

Уже есть публикации о том, что любой может отправить отчет о событии в VAERS, даже если не ясно, что вакцина вызвала проблему. Все отчеты принимаются в базу данных без определения того, было ли событие вызвано конкретной вакциной, и поэтому, как предупреждает отказ от ответственности VAERS, представленные материалы ”могут включать неполную, неточную, случайную и непроверенную информацию”.