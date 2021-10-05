Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте

"Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда", — поддержал коллег польский депутат из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольд Ващиковский.

"Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются", — добавил евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) из Германии .

Эту идею поддержал ряд депутатов из других фракций. В частности, социал-демократ из Португалии Изабель Сантуш отметила, что санкции направлены лишь на изменение политического поведения, а вот за "совершенные преступления" Александр Лукашенко , по ее мнению, должен отвечать перед Международным уголовным судом (МУС).

"Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответствен", — заявил литовец Андрюс Кубилюс , выступавший от имени Европейской народной партии (ЕНП). Он предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда на основании Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации. — Ред.), Монреальской конвенции (об унификации правил международных воздушных перевозок. — Ред.) и Конвенции против пыток ( ООН . — Ред.)".

"Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране — независимую прессу, правозащитников и гражданское общество", — так открыла дебаты еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В Беларуси насчитывается уже более 700 политзаключенных, и это число только растет, напомнила она.

Год назад Беларусь была одной из главных тем мировых СМИ . Но после прекращения активной фазы протестов внимание международных медиа к ней ослабло. Тем не менее, в Европейском парламенте стараются не терять события в этой стране из поля зрения. Во вторник, 5 октября, на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления".

"Беларусь не находится на пути миграции" из Ближнего Востока в ЕС

Если во время дебатов в Страсбурге противников преследования Лукашенко международным судом среди евродепутатов не нашлось, то тема мигрантов на границах ЕС с Беларусью оказалась самой злободневной.

Еврокомиссар Ильва Йоханссон сообщила, что в текущем году на границах между Беларусью и ЕС зарегистрированы уже более 6000 "нерегулярных" мигрантов, тогда как в прошлом — около 150.

По ее словам, эти люди - преимущественно выходцы из Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. "Беларусь не находится ни на одном из известных путей миграции из этих стран. Беларусь не является страной, находящейся под миграционным давлением. Вообще-то, люди ищут убежища (спасаясь. - Ред.) из Беларуси, а не в Беларуси", - подчеркнула Йоханссон.

Йоханссон рассказала, что прибытие мигрантов организует государственный туроператор "Центркурорт". Их селят в государственных отелях, а потом люди "в формах без опознавательных знаков" везут мигрантов в микроавтобусах к границам Латвии, Литвы и Польши. Такие действия властей Беларуси Йоханссон назвала "незаконным перемещением мигрантов через границу, спонсируемым государством". Хотя, по ее словам, в последние недели число прибывающих мигрантов "резко упало".

Кого Лукашенко выставил "полезным идиотом" в ЕС?

Литовский евродепутат от либеральной политической группы "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс назвал использование мигрантов режимом Лукашенко "масштабными гибридными атаками" против Литвы, Латвии и Польши. Витольд Ващиковский поблагодарил Ильву Йоханссон "за ее попытки решить проблему и за ее поддержку польских достижений". А датчанин Петер Куфуд из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" долго хвалил Варшаву, Вильнюс и Ригу за то, что те защищают свои границы, когда ЕС "не замечает своих обязательств".