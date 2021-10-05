Баллотирующийся по списку "Отечества" социал-демократ привез в школы крендели и предвыборные гостинцы(8)
Сегодня в нескольких школах Вильяндимаа появились крендели вместе с шариковыми ручками социал-демократов и атрибутикой партии "Отечество". На спичечных коробках "Отечества" красовался нынешний волостной старейшина Алар Кару.
Кару заявил газете Eesti Päevaleht, что не просил никого привозить предвыборную рекламу в школы. "Это совершенно неуместно, я не в курсе, кто привез рекламу в школу".
Вскоре выяснилось, что рекламу в школы привез социал-демократ Юхан Анилане, который баллотируется на муниципальных выборах по списку "Отечества".
Поначалу Янилане сказал, что случайно взял предвыборную рекламу вместе с кренделями в школы. Потом стал утверждать, что не знал о запрете политической рекламы в школах.
Позже Янилане извинился и сказал, что сам поедет в школы для сбора предвыборной рекламу. "Готов понести наказание", — добавил он.
Однозначный запрет
После того, как возрастной ценз для избирателей на выборах местных самоуправлений был снижен до 16 лет, канцлер права, Министерство образования и науки, Союз молодежных объединений Эстонии сообща выработали принципы поведения в школах в предвыборный период.
Было заявлено, что школа является учебно-воспитательным учреждением, в котором должна сохраняться политически нейтральная среда. Подчеркивалось, что в школах нельзя распространять политическую рекламу, вербовать сторонников или собирать подписи.
Отмечалось, что в рамках учебной работы можно приглашать в школу политиков, которые могли бы рассказать о своей работе, но только не ближе, чем за два месяца до выборов.