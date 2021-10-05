Futsal
05.10.2021, 15:57

Португалия – новый чемпион мира!

 
Baltic Futsal Marketing
В минувшие выходные в Литве определился новый чемпион мира: сборная Португалии в тяжелейшем матче заставила аргентинцев сложить чемпионские полномочия. Компания Балтик Футзал Маркетинг рассказывает о подробностях самого важного международного матча этого года.

Португальцы шли к своему успеху очень долго, но им постоянно не хватало каких-то деталей. Имея в своём составе одного из лучших игроков нынешнего поколения Рикардиньо, сборной Португалии никак не удавалось замахнуться на титул сильнейшей команды планеты. Но вот, наконец, этот шанс у них появился, и перед финалом складывалось такое ощущение, что вся команда сплотилась вокруг своего лидера, намереваясь сделать все для того, чтобы он все же смог добавить к своему и так впечатляющему списку достижений ещё и титул чемпиона мира. «Я понимаю, что для Рикардиньо этот чемпионат мира последний. Он выиграл все трофеи кроме мирового первенства. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы из Литвы он уехал с золотой медалью. Такой игрок, как Рики, не должен заканчивать карьеру без победы на чемпионате мира», – говорил перед игрой «столб» португальской сборной Зики Те.

Рикардиньо не удалось отличиться в финале, но он стал участником эпизода, который оказал довольно влияние на ход матча. В одной из атак лидер португальской сборной пытался раскачать на фланге своего оппонента, которым оказался аргентинец Кристиан Борруто, и тот, проиграв позицию, зачем-то ударил звёздного соперника рукой в пах. Просмотр эпизода с помощью системы VAR лишь подтвердил нарушение, и судьи вынесли абсолютно справедливое решение, показав Борруто красную карточку. Объяснить что двигало аргентинцем совершить такой глупый фол на девятой минуте, наверное, не сможет и он сам, но факт остался фактом – его команде пришлось перестраиваться под новые условия уже по ходу матча. Пани Варела за пять минут до конца первого тайма сумел трансформировать некоторое игровое преимущество своей команды в забитый мяч, позволив Португалии уйти на перерыв, ведя в счете.

Тот же Пани на 28-й минуте четко реализовал подачу Рикардиньо с углового, хлестким ударом вогнав мяч в притирку со штангой – 2:0. Отступать «небесно-голубым» было некуда, и они обрушили всю силу своих атак на ворота португальцев, что сразу же отразилось на табло – Клаудино точным ударом со средней дистанции сократил отставание до минимума. Стоит признать, что в оставшиеся минуты встречи южноамериканцы выглядели лучше соперника и имели все возможности сравнять счет: сначала Матиас Эдельстейн с близкого расстояния не сумел добить мяч в пустые ворота, а позже Сантьяго Басиле дальним ударом угодил в штангу. Кроме того, аргентинцам впору жаловаться на довольно спорное судейское решение: в одном из эпизодов мяч попал в руку португальского футболиста, находящегося в непосредственной близости своих ворот, но арбитры, прибегнув к помощи VAR, приняли решение не назначать пенальти.

Таким образом, сборная Португалии стала четвёртой командой, завоевавшей титул чемпионов мира. Лидерство по этому показателю ещё долго будут удерживать бразильцы (5 трофеев), дважды чемпионат мира выигрывали испанцы и один титул был выигран аргентинцами.

Оставить комментарий Читать комментарии