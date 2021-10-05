Португалия – новый чемпион мира!
Португальцы шли к своему успеху очень долго, но им постоянно не хватало каких-то деталей. Имея в своём составе одного из лучших игроков нынешнего поколения Рикардиньо, сборной Португалии никак не удавалось замахнуться на титул сильнейшей команды планеты. Но вот, наконец, этот шанс у них появился, и перед финалом складывалось такое ощущение, что вся команда сплотилась вокруг своего лидера, намереваясь сделать все для того, чтобы он все же смог добавить к своему и так впечатляющему списку достижений ещё и титул чемпиона мира. «Я понимаю, что для Рикардиньо этот чемпионат мира последний. Он выиграл все трофеи кроме мирового первенства. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы из Литвы он уехал с золотой медалью. Такой игрок, как Рики, не должен заканчивать карьеру без победы на чемпионате мира», – говорил перед игрой «столб» португальской сборной Зики Те.
Рикардиньо не удалось отличиться в финале, но он стал участником эпизода, который оказал довольно влияние на ход матча. В одной из атак лидер португальской сборной пытался раскачать на фланге своего оппонента, которым оказался аргентинец Кристиан Борруто, и тот, проиграв позицию, зачем-то ударил звёздного соперника рукой в пах. Просмотр эпизода с помощью системы VAR лишь подтвердил нарушение, и судьи вынесли абсолютно справедливое решение, показав Борруто красную карточку. Объяснить что двигало аргентинцем совершить такой глупый фол на девятой минуте, наверное, не сможет и он сам, но факт остался фактом – его команде пришлось перестраиваться под новые условия уже по ходу матча. Пани Варела за пять минут до конца первого тайма сумел трансформировать некоторое игровое преимущество своей команды в забитый мяч, позволив Португалии уйти на перерыв, ведя в счете.
Тот же Пани на 28-й минуте четко реализовал подачу Рикардиньо с углового, хлестким ударом вогнав мяч в притирку со штангой – 2:0. Отступать «небесно-голубым» было некуда, и они обрушили всю силу своих атак на ворота португальцев, что сразу же отразилось на табло – Клаудино точным ударом со средней дистанции сократил отставание до минимума. Стоит признать, что в оставшиеся минуты встречи южноамериканцы выглядели лучше соперника и имели все возможности сравнять счет: сначала Матиас Эдельстейн с близкого расстояния не сумел добить мяч в пустые ворота, а позже Сантьяго Басиле дальним ударом угодил в штангу. Кроме того, аргентинцам впору жаловаться на довольно спорное судейское решение: в одном из эпизодов мяч попал в руку португальского футболиста, находящегося в непосредственной близости своих ворот, но арбитры, прибегнув к помощи VAR, приняли решение не назначать пенальти.