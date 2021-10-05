Эстонский экспресс
05.10.2021, 18:46

Дочь антипрививочницы вакцинировалась в первый раз сразу же, как только ей исполнилось 18

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Кайли Мальтс
ЭЛИЙЗЕ ЛИЗЕТЕ: «Игла оказалась намного меньше той, что я себе представляла».
ЭЛИЙЗЕ ЛИЗЕТЕ: «Игла оказалась намного меньше той, что я себе представляла».
Foto: Rauno Volmar
Всю свою жизнь Элийзе Лизете провела среди людей, которые были против вакцинации. ”Я не могу осмелиться рассказать об этом бабушке, — признается она. — Мама знает, она отнеслась к этому с пониманием”. Историю Элийзе Лизете рассказывает "Эстонский экспресс".

”До сих пор я ни разу не была вакцинирована, — рассказывает Элийзе, после того как у нее спрашивают, почему еще несколькими неделями ранее она отменила свою запись на прививку. — После рождения всем делали укол. Он еще оставляет круглую отметину. Она есть у всех, но не у меня”. 

В конце июля девушка написала в Twitter о том, что она отменила свою запись буквально за день до прививки. Она испугалась: ее мать — антипрививочница, то есть, не поддерживает вакцинацию. ”В своей жизни мне почти никогда не приходилось сталкиваться с иглами”, — признается Элийзе. Однако в июле все изменилось. Девушке исполнилось 18 — она могла принимать решения самостоятельно. 

По словам девушки, ее мать — язычница, она никогда не испытывала оптимизма в отношении вакцинации. И даже когда Элийзе узнала, что ее воспитывают несколько иначе, чем сверстников, она не могла сформировать свое отношение к этому вопросу: ”По большому счету мне было все равно, у меня не было своего мнения”. 

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