Дочь антипрививочницы вакцинировалась в первый раз сразу же, как только ей исполнилось 18

”До сих пор я ни разу не была вакцинирована, — рассказывает Элийзе, после того как у нее спрашивают, почему еще несколькими неделями ранее она отменила свою запись на прививку. — После рождения всем делали укол. Он еще оставляет круглую отметину. Она есть у всех, но не у меня”.

В конце июля девушка написала в Twitter о том, что она отменила свою запись буквально за день до прививки. Она испугалась: ее мать — антипрививочница, то есть, не поддерживает вакцинацию. ”В своей жизни мне почти никогда не приходилось сталкиваться с иглами”, — признается Элийзе. Однако в июле все изменилось. Девушке исполнилось 18 — она могла принимать решения самостоятельно.

По словам девушки, ее мать — язычница, она никогда не испытывала оптимизма в отношении вакцинации. И даже когда Элийзе узнала, что ее воспитывают несколько иначе, чем сверстников, она не могла сформировать свое отношение к этому вопросу: ”По большому счету мне было все равно, у меня не было своего мнения”.