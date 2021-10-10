РЕЦЕПТ | Паста с сырным соусом и цукини для ленивых

Я знаю, вам нравятся быстрые и вкусные рецепты. Этот как раз из таких. Готовится буквально за 20 минут и никого не оставляет равнодушным. В зависимости от сезона кабачок можно заменить на цукини. Так же хорошо будет сочетаться с маленькими соцветиями брокколи. И небольшая рекомендация: чем мягче сыр с плесенью, тем он вкуснее.

Понадобится:

Паппарделле (яичная паста из твердых сортов пшеницы) 250 г

Цукини 2

Сыра с голубой плесенью 100- 200 г, в зависимости какую интенсивность любите

Сливки 30% 250 мл

Сухое белое вино 100 мл

Сливочное масло 30 г

Зубчики чеснока 2 тк

Оливковое масло для пасты

Перец, с солью будь аккуратной, сыр соленый сам по себе и если добавлять 200 г то его вполне достаточно

Листики базилика — по вкусу для сервировки









Приготовление:

Пасту отварите в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке.

Пока паста варится, цукини нарежьте ломтиками, чеснок пропустите через пресс.

Цукини смешайте с чесноком и в заранее разогретой сковороде на сливочном масле обжарьте 2–3 мин.

Сыр разомните вилкой. Овощи залейте вином-выпарите. Добавьте сливки, затем сыр перемешайте, приправьте перцем.

Готовьте на небольшом огне при слабом кипении 7–8 минут пока сыр расплавится и соус загустеет.

Сервируйте горячую пасту с соусом по тарелкам, украсьте листиками базилика и полейте оливковым маслом. Начинайте наслаждаться!

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