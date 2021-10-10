РЕЦЕПТ | Паста с сырным соусом и цукини для ленивых
Я знаю, вам нравятся быстрые и вкусные рецепты. Этот как раз из таких. Готовится буквально за 20 минут и никого не оставляет равнодушным. В зависимости от сезона кабачок можно заменить на цукини. Так же хорошо будет сочетаться с маленькими соцветиями брокколи. И небольшая рекомендация: чем мягче сыр с плесенью, тем он вкуснее.
Понадобится:
- Паппарделле (яичная паста из твердых сортов пшеницы) 250 г
- Цукини 2
- Сыра с голубой плесенью 100- 200 г, в зависимости какую интенсивность любите
- Сливки 30% 250 мл
- Сухое белое вино 100 мл
- Сливочное масло 30 г
- Зубчики чеснока 2 тк
- Оливковое масло для пасты
- Перец, с солью будь аккуратной, сыр соленый сам по себе и если добавлять 200 г то его вполне достаточно
- Листики базилика — по вкусу для сервировки
Приготовление:
Пасту отварите в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке.
Сыр разомните вилкой. Овощи залейте вином-выпарите. Добавьте сливки, затем сыр перемешайте, приправьте перцем.
Сервируйте горячую пасту с соусом по тарелкам, украсьте листиками базилика и полейте оливковым маслом. Начинайте наслаждаться!
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