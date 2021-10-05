”Нас развели. Мы — клоуны!”. Тренер Кличко назвал победу Усика договорной

”Все мы увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. К сожалению, бой мне не понравился в том плане, что Джошуа ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке, — заявил Городничев в ролике на своем YouTube-канале.

— Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю. У Джошуа контракт на $100 млн с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в тяжелый вес.

Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас как лохов”.

Усик в ночь на 26 сентября одержал победу единогласным решением арбитров по итогам 12-раундового поединка и завоевал чемпионские титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.