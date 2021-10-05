В Латвии ужесточат коронавирусные ограничения, возможно объявление ЧС

Первоочередная задача таких мероприятий — защитить невакцинированную часть общества от инфицирования и устранить катастрофу в системе здравоохранения, пояснил министр.

Позже Даниэль Павлютс сообщил, что речь может идти об объявлении чрезвычайной ситуации. По прогнозам министра, число "ковидных" пациентов в больницах удвоится за ближайшие две недели.

Из-за Covid-19 режим чрезвычайной ситуации в стране объявлялся уже дважды.

Также министр признал: рассматривается вариант, что услуги могут оказываться очно в "зеленой" зоне ограничений, в который доступ получат только вакцинированные и переболевшие жители. Во вторник Кабинет министров обсудит ужесточение эпидемиологических требований в торговле и иных сферах.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс, отвечая на вопрос об ограничениях в экономике, сказал, что об этом ожидаются дискуссии в ближайшие дни. Министерство экономики согласно, что распространение вируса надо ограничивать.

"Наше мнение — необходимы краткосрочные и относительно сложные ограничения, а не длинные и растянутые", — сказал Витенбергс. Он признал, что об ограничениях торговли дискуссии уже были, и Минэкономики считает, что нужно больше вовлекать коммерсантов и дать им возможность выбирать регулирование, в котором они хотят работать.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс указал, что о школах еще предстоит дискутировать, и он "не хотел бы однозначно соглашаться" с какими-либо ограничениями в этом секторе. Если же речь пойдет об ограничениях очной работы школ, то придется говорить и об ограничениях в других секторах, подчеркнул Борданс.

По словам Павлютса, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созовет Совет по кризисному управлению, а специалисты готовят предложения для решений. Заседание состоится в 10.00.

Во вторник, 5 октября, Кабинет министров соберется на очередное заседание, в том числе, будет заслушан доклад об эпидемиологической ситуации.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигает "пиковых" показателей распространения инфекции января этого года, когда в стране действовал жесткий локдаун. По мнению экспертов, через несколько недель в больницах будет находиться уже 1000 "ковидных" пациентов. Организации медиков предрекают коллапс системе здравоохранения. Эпидемиолог Никита Троянский заявил, что на данном этапе возможно эффективным будет введение регулярных локдаунов.