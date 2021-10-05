Самый успешный эстонский баскетбольный клуб "Калев/Крамо" начинает новый сезон

"Калев/Крамо " — это особая команда, она участвует сразу в нескольких турнирах (регулярный эстонский чемпионат, латвийско-эстонский чемпионат, Единая лига ВБТ и Лига чемпионов). Лига чемпионов в баскетболе — это не то же самое, что и в футболе. Была создана 5 лет назад и по своему статусу ниже Евролиги и Еврокубка. В то же время этот турнир помогает набраться опыта в европейских международных матчах лучшим клубам серьезных, но не очень баскетбольных стран типа Швейцарии, Португалии, Нидерландов, Финляндии, Дании, Украины, Болгарии.

"Калев/Крамо" по воли жеребьевки сыграет в группе F с французским "Страсбуром" (четвертое место в прошлом сезоне), бельгийским ”Остенде” и турецким "Тофасом".

Первая игра в Лиге чемпионов состоится 6 октября во Франции против "Страсбурга", начало в 21:30.

В Единой лиге ВБТ "Калев/Крамо" нацелен на выход в плей-офф. "Калев/Крамо" постепенно прогрессирует. Если в первые сезоны он постоянно занимал последние места в группе, то затем занял 9-е место в сезоне 2014/15, а в сезоне 2018/19 и вовсе вышел в плей-офф с 7-го. Позапрошлый сезон был не закончен из-за пандемии, "Калев/Крамо" тогда шел на восьмом месте, но плей-офф так и не начался. В сезоне 2020/21 результат чуть хуже — 10-е место, но зато удалось впервые в истории обыграть московский "ЦСКА" — один из лучших клубов Европы, да еще и сделать это на выезде!

На новый сезон Единой лиги ВТБ, который уже стартовал на прошлой неделе, можно смотреть позитивно. В первом туре питерский "Зенит"(победитель регулярного чемпионата) был сильнее "Калев/Крамо" 75:60. Без "Химок" (из-за финансовых проблем) можно замахнуться на плей-офф или даже на топ-7, если удачно сыграть с ”Автодором” и ”Пармой”, ну и не устать, играя сразу в нескольких турнирах.

В матче против саратовского ”Автодора” в понедельник, к сожалению, не хватило до победы сосем чуть-чуть — 93:97 в пользу гостей из России.