Почему вышел из строя Facebook? Названа наиболее вероятная причина

DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация, пишет Би-би-си.

Репортер New York Times Райан Мак написал в "Твиттере", что из строя вышли не только сервисы компании Facebook, но и ее внутренние коммуникационные платформы. "Никто работать не может. Несколько человек, с которыми я пообщался, говорят, что это похоже на "снежный день" [то есть когда никто из работников не может добраться до офиса из-за сильного снегопада]", — пишет журналист.

По данным New York Times, которая ссылается на неназванных сотрудников Facebook, причиной сбоя вряд ли стала кибератака. "Это объясняется тем, что технологии, на которых работают приложения для мобильных устройств, отличаются [от тех, что применяются для веб-версий]. Поэтому один взлом вряд ли может повлиять на все платформы сразу", — сказано в публикации.

Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс в своем Twitter высказал схожее предположение, пишет gazeta.ru.

«Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации», — заявил Кребс.

По его словам, этими записями управляет только сама компания.

Журналист также отметил, что в настоящее время неизвестно, почему было внесено такое изменение. Он предположил, что это изменение могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые «пошли наперекосяк».

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Подобные неполадки обычно удается устранить достаточно быстро, однако в этот раз проблемы на сервисах, принадлежащих Facebook, продолжаются уже несколько часов.

"Сбои в работе "Фейсбука" происходят довольно регулярно — заметные проблемы возникают примерно каждые полгода, — сказал РБК представитель компании "Крок облачные сервисы". — Недавно мы сталкивались с недоступностью сервиса из-за перебоев в работе CDN. Но это был локальный инцидент. Сейчас же речь идет о глобальной аварии. В подтверждение этой версии говорит то, что ресурсы оказались недоступны для жителей самых разных регионов — от США и Аргентины до Европы и России".