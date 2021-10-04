Европейский регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19. Какую, кому и когда?

”Исследования показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19, у пациентов, которые перенесли пересадку органов и имеют ослабленную иммунную систему”, — говорится в рекомендациях.

Вместе с тем исследователи не обнаружили прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела защищает таких людей от заболевания COVID-19. Однако дополнительная — третья доза вакцины — повысит защиту хотя бы у некоторых из них, ожидают в регуляторе. ”EMA будет продолжать отслеживать любые данные об их эффективности”, — сказано в сообщении агентства.

В EMA отметили, что необходимо разграничивать применение третьих доз вакцин для людей с нормальной и ослабленной иммунными системами. Эксперты регулятора пришли к выводу, что для людей с обычным иммунитетом в возрасте от 18 до 55 лет оптимальный период для ревакцинации препаратом Pfizer после применения второй дозы составляет около шести месяцев.

Однако официальные рекомендации по применению бустерных доз могут издаваться национальными органами здравоохранения на основании новых данных об эффективности препаратов, заключили в EMA. В регуляторе добавили, что опасность поражения сердца воспалительного характера или прочих крайне редких побочных эффектов после ревакцинации все еще неизучен.

В EMA уточнили, что применение бустерной дозы вакцины Moderna для людей с обычным иммунитетом все еще изучается, информация о результатах будет опубликована после завершения исследований.

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