В работе сервисов Facebook произошел глобальный сбой

По данным сайта Downdetector.com, соцсети были не доступны для десятков тысяч пользователей по всему миру более шести часов. Восстановить их работу удалось только в ночь на вторник.

Проблемы коснулись десятков миллионов людей, а также других крпных сайтов, нагрузка на которые возросла из-за сбоя.

Согласно Downdetector.com, глобальный сбой произошел после шести часов вечера по московскому времени.

Facebook разместил сообщение о сбое в "Твиттере". "Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", — сказано в сообщении компании.

WhatsApp и "Инстаграм" также подтвердили сбой сообщениями в "Твиттере".

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют браузеры и приложения к серверам, где содержится нужная им информация.

Репортер New York Times Райан Мак написал в "Твиттере", что из строя вышли не только сервисы компании Facebook, но и ее внутренние коммуникационные платформы. "Никто работать не может. Несколько человек, с которыми я пообщался, говорят, что это похоже на "снежный день" [то есть когда никто из работников не может добраться до офиса из-за сильного снегопада]", — пишет журналист.

По данным New York Times, которая ссылается на неназванных сотрудников Facebook, причиной сбоя вряд ли стала кибератака. "Это объясняется тем, что технологии, на которых работают приложения для мобильных устройств, отличаются [от тех, что применяются для веб-версий]. Поэтому один взлом вряд ли может повлиять на все платформы сразу", — сказано в публикации.