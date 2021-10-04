Аптека, где работал знаменитый эстонский писатель, теперь — ресторан? Блогеры рассказали историю здания, которое вы видели много раз

Все знают Ратушную аптеку и то, что она старейшая действующая аптека в Европе. А есть ли еще какие-то необычные старые аптеки в Таллинне? Конечно, есть такие. Об одной из них сегодня и расскажем.

Сто лет назад ее называли аптекой Оппермана, а в наши дни здесь разместились два ресторана — Tai Boh и Manna La Roosa. Этот деревянный дом между бывшей пожарной станцией и рынком Виру построили еще в 1872 году. Проектировал его Карл Гиппиус для купца Йохансена. Здесь были и дом для прислуги, и подсобное здание и даже ледяной погреб. В 1880 году Хуго Опперман купил этот дом и перевез сюда свою аптеку и семью: аптека была на первом этаже, а хозяин с семьей жили на втором этаже.

Фармацевт Опперман получил эту аптеку в наследство от тестя, фармацевта Георга Хаетге. Изначально эта аптека находилась в Кадриорге, она одной из первых производила минеральную воду. Затем в 1850 году аптека переехала в только что открывшийся торговый дом Роттермана, а через 30 лет в дом на Вана-Виру, 15.

Именно в этом здании в 1908 году работал помощником аптекаря Оскар Лутс. Можно точно утверждать, что здесь в перерывах между клиентами и лекарствами он дописывал свою повесть ”Весна”. В конце восьмидесятых годов прошлого века на стене дома установили памятную доску, посвященную писателю, но после последнего ремонта, а может и еще раньше, памятная доска исчезла.

Работал в этой аптеке еще один важный человек — Карл Сельтер, будущий министр иностранных дел, который подписывал такие судьбоносные документы как Пакт ненападения на Германию и Пакт о взаимопомощи между Эстонией и СССР.

В 1904 году, после смерти Хуго Оппермана, аптека переходит во владение его дочерей. В 1923 году аптеку покупает врач Ричард Георгин и перевозит ее на угол улиц Виру и Мюйривахе. Семьи дочерей Хуго Оппермана — Сельмы и Альвины — жили в этом доме вплоть до 1939 года…

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