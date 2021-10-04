”Мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина”. Песков — о публикации ”Архива Пандоры”

”Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели”, — заявил Песков, отвечая на пресс-колле на вопрос журналиста CNN.

Отвечая на вопрос от ”Эхо Москвы”, означает ли это, что Кремлю было известно об офшорах россиян, упоминаемых в расследовании, Песков сказал: ”Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять”.

Повода для проверки информации из ”Архива Пандоры”, добавил он, пока нет. ”Сначала должна быть какая-то серьезная публикация”, — сказал Песков, добавив, что пока речь идет о ”наборе достаточно голословных утверждений”.

”Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной. Это, конечно, Соединенные Штаты”, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Из россиян в ”Архиве Пандоры” упоминаются, среди прочих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья главы ”Ростеха” Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери.