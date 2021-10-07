"Я украшаю людей и помогаю повысить самооценку": таллиннский визажист о трендах и ошибках в макияже

Прямо сейчас я прохожу онлайн-курс по бровям Кати Гребенко. Постоянно слежу за тем, что связано с макияжем и если есть свободные ресурсы, то покупаю\участвую. У меня составлен целый список курсов, которые близки мне по духу, где бы я хотела получить знания.

В то время я работала воспитателем и после работы у меня начиналась учеба. После получения диплома, мне предстояло совмещать и детский сад, и работу визажиста. Я была практически всегда на ногах. У меня было 3 работы и каждой я старалась отдаться полностью. Мою жизнь в тот момент можно было описать одной фразой: ”выходные — я и мой оранжевый чемоданчик едем творить красоту”.

Переломной точкой стала пандемия. Я сидела дома, не было возможности заниматься любимым делом. В этот момент я еще как раз должна была переехать в Таллинн . И уже переехав, я поняла, что без этого я не я. И первых клиентов приняла с радостью.

Когда ты осознала, что это часть твоей жизни?

Первыми клиентами были модели из агентства в Кременчуге, также занималась разными проектами с подругой. Это были творческие съемки, где создавалось портфолио. Помимо этого делала макияж коллегам.

Мне нравилось смотреть видео-туториалы, где показывалась косметика и макияж. Свою роль сыграло еще то, что работая воспитателем, я не получала удовольствия, и в тот момент меня спасла подруга. Она работает фотографом и предложила быть визажистом на съемках. Для меня это была отличная возможность попробовать себя в чем-то новом.

Я украшаю людей, добавляя изюминку, и иногда заставляю посмотреть на себя с другой стороны. В некоторых случаях помогаю повысить самооценку.

Макияж — действительно великая сила. Об этом с упоением рассказывает наша сегодняшняя гостья Анастасия — визажист и бровист. Настя родом из Украины , и в ее арсенале не только профессия ”визажиста”, но и психолога, инженера-технолога.

Мужчина любит, чтобы его обманывали; лучшее доказательство тому — его восхищение искусством женского макияжа (Славомир Врублевский).

Почему профессия визажиста актуальна?

Эта профессия — на века, ведь все хотят быть красивыми, ухоженными. Далее можно привести очень хороший пример. Бьюти-сфера очень близко связана, например, с различными съемками, где визажист играет очень важную роль. Каждый может найти свою нишу и там развиваться.

О каких подводных камнях ты можешь рассказать?

Прежде всего хотелось бы отметить 2 пункта:

Стоимость кейса. Хороший и качественный результат = много денег на косметику.

Клиенты. Все разные, и каждого надо понять, услышать и исполнить его желание.

Как ты ищешь клиентов?

Сразу скажу, что в Украине с этим было легче, там был большой круг знакомств. Тем более был создан тандем с подругой-фотографом, где был задействован взаимный пиар. В Таллинне же стало сложнее, ведь я одна. Но я не растерялась, и ищу клиентов в группах Фейсбука, создаю рекламу в Инстаграме. Так же делаю публикации на страничке студии, где работаю.

Что думают близкие? Осуждают или радуются?

Если говорить честно, то близкие даже сейчас не воспринимают всерьез. Я получила первое высшее для мамы, далее пошла на психолога в качестве протеста. Моя опора сейчас — это муж и подруги. Но я вовсе не расстроена, ведь я верю в себя.

Могу дать хороший совет. Именно ты — творец своего счастья. Иногда родители возлагают слишком большие надежды, и жить этой жизнью вовсе не в радость. Надо думать о себе, верить в себя. Если есть возможность, то надо пробовать.

Вложения и заработок. Когда одно превысило другое?

На данный момент первоначальный взнос уже отбит, но происходит постоянный круговорот денег. Что приходит, то и уходит. Еще должно пройти примерно 5-6 лет, и я встану окончательно на ноги.

Самый популярный вид макияжа?

Ответ может казаться смешным, но просят прежде всего, чтобы было красиво. А если серьезно, то популярным является "смоки". Не слишком броские, в разных оттенках, дымка. Далее идет растушеванная стрелка. Это, можно сказать, новиночка и поэтому она отлично заходит клиентам.

Можно ли спать с косметикой?