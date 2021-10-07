"Я украшаю людей и помогаю повысить самооценку": таллиннский визажист о трендах и ошибках в макияже
Мужчина любит, чтобы его обманывали; лучшее доказательство тому — его восхищение искусством женского макияжа (Славомир Врублевский).
Макияж — действительно великая сила. Об этом с упоением рассказывает наша сегодняшняя гостья Анастасия — визажист и бровист. Настя родом из Украины, и в ее арсенале не только профессия ”визажиста”, но и психолога, инженера-технолога.
Опиши свою работу без слов : ”визажист”, ”мейк-ап”, ”косметика”, ”макияж”.
Я украшаю людей, добавляя изюминку, и иногда заставляю посмотреть на себя с другой стороны. В некоторых случаях помогаю повысить самооценку.
Почему выбрала эту профессию?
Мне нравилось смотреть видео-туториалы, где показывалась косметика и макияж. Свою роль сыграло еще то, что работая воспитателем, я не получала удовольствия, и в тот момент меня спасла подруга. Она работает фотографом и предложила быть визажистом на съемках. Для меня это была отличная возможность попробовать себя в чем-то новом.
Расскажи о первом заказе.
Первыми клиентами были модели из агентства в Кременчуге, также занималась разными проектами с подругой. Это были творческие съемки, где создавалось портфолио. Помимо этого делала макияж коллегам.
Когда ты осознала, что это часть твоей жизни?
Переломной точкой стала пандемия. Я сидела дома, не было возможности заниматься любимым делом. В этот момент я еще как раз должна была переехать в Таллинн. И уже переехав, я поняла, что без этого я не я. И первых клиентов приняла с радостью.
Как начался твой путь?
В то время я работала воспитателем и после работы у меня начиналась учеба. После получения диплома, мне предстояло совмещать и детский сад, и работу визажиста. Я была практически всегда на ногах. У меня было 3 работы и каждой я старалась отдаться полностью. Мою жизнь в тот момент можно было описать одной фразой: ”выходные — я и мой оранжевый чемоданчик едем творить красоту”.
Какой последний курс ты прошла?
Прямо сейчас я прохожу онлайн-курс по бровям Кати Гребенко. Постоянно слежу за тем, что связано с макияжем и если есть свободные ресурсы, то покупаю\участвую. У меня составлен целый список курсов, которые близки мне по духу, где бы я хотела получить знания.
Почему профессия визажиста актуальна?
Эта профессия — на века, ведь все хотят быть красивыми, ухоженными. Далее можно привести очень хороший пример. Бьюти-сфера очень близко связана, например, с различными съемками, где визажист играет очень важную роль. Каждый может найти свою нишу и там развиваться.
О каких подводных камнях ты можешь рассказать?
Прежде всего хотелось бы отметить 2 пункта:
Стоимость кейса. Хороший и качественный результат = много денег на косметику.
Клиенты. Все разные, и каждого надо понять, услышать и исполнить его желание.
Как ты ищешь клиентов?
Сразу скажу, что в Украине с этим было легче, там был большой круг знакомств. Тем более был создан тандем с подругой-фотографом, где был задействован взаимный пиар. В Таллинне же стало сложнее, ведь я одна. Но я не растерялась, и ищу клиентов в группах Фейсбука, создаю рекламу в Инстаграме. Так же делаю публикации на страничке студии, где работаю.
Что думают близкие? Осуждают или радуются?
Если говорить честно, то близкие даже сейчас не воспринимают всерьез. Я получила первое высшее для мамы, далее пошла на психолога в качестве протеста. Моя опора сейчас — это муж и подруги. Но я вовсе не расстроена, ведь я верю в себя.
Могу дать хороший совет. Именно ты — творец своего счастья. Иногда родители возлагают слишком большие надежды, и жить этой жизнью вовсе не в радость. Надо думать о себе, верить в себя. Если есть возможность, то надо пробовать.
Вложения и заработок. Когда одно превысило другое?
На данный момент первоначальный взнос уже отбит, но происходит постоянный круговорот денег. Что приходит, то и уходит. Еще должно пройти примерно 5-6 лет, и я встану окончательно на ноги.
Самый популярный вид макияжа?
Ответ может казаться смешным, но просят прежде всего, чтобы было красиво. А если серьезно, то популярным является "смоки". Не слишком броские, в разных оттенках, дымка. Далее идет растушеванная стрелка. Это, можно сказать, новиночка и поэтому она отлично заходит клиентам.
Можно ли спать с косметикой?
Нет. Ни в коем случае. Иначе в будущем это может вызвать определенные проблемы с кожей. Даже с солнцезащитным кремом нельзя, надо обязательно умываться.
А какие самые базовые советы ты можешь дать читательницам как визажист?
У каждой девушки должен быть косметолог-дерматолог, который поможет подобрать нужную косметику для ухода. Если сложно наладить режим ухода за собой, то надо это воспринимать, как ритуал. Это можно делать красиво и эстетично.
А какие ошибки чаще всего допускает мастер?
Я выделяю две ошибки: мало спрашивать клиента и делать на свое усмотрение, и делать буквально то, что хочет клиент.
Все должно быть в совокупности. Мастер должен слышать, а клиент должен доверять мастеру.
Как понять, что косметика качественная?
Косметика бывает разной, и подобрать нужную себе не так сложно. Сначала определяется бюджет. После этого стоит посмотреть отзывы, ориентируясь на большинство. При покупке в магазине стоит пробовать на себе.
Хорошие фирмы:
Тени — Charlotte Tilbury
Масс-маркет (сухие продукты, гели для бровей) — Catrice
Губы, подводки — Maybelline
Карандаши для глаз — NYX
Тени, карандаши для глаз — Urban Decay
Румяна — H&M
Как правильно наносить макияж и смывать?
У правильного нанесения макияжа есть свои этапы. Для начала надо умыться, нанести крем. Далее наносятся кремовые продукты (тональный, консилер, румяна и тд). После этого идут сухие продукты (пудра, бронзер). В макияже глаз сначала идут кремовые тени, затем дублируются сухие. Губы — карандаш, помада, блеск.
Снимать макияж тоже нужно правильно. Если есть водостойкие продукты, то нужно двухфазное средство. Не стоит сильно тереть глаза: смочите ватный диск средством, приложите, например, к ресницам — и средство само все сделает спустя время. Можно использовать также гидрофильное масло. После надо умыться и пройтись тоником, нанести крем\сыворотку.
Тренды и антитренды 2021
О трендах:
- Свежесть и естественность. Можно назвать это ”макияжем без макияжа”;
- яркие акценты. Например: в углу глаза интенсивный цвет, необычного цвета стрелка.
Антитренды:
- Четкие линии (контуринг, тени);
- контур губ темнее, чем внутри;
- макияж на разные типы глаз.
Не стоит забывать, что существуют разные типы глаз. Выделяются: нависание, глубоко посаженный глаз, выпуклость глаза, миндаль (открытое веко). Но все типы могут сочетаться с друг другом и поэтому надо индивидуально подбирать макияж. Учитываются и то, как посажены глаза и насколько густые брови.
Топ-3 мифа о макияже
"Тональный крем портит кожу" — надо просто тщательно смывать, и будет вам счастье.
”Красная помада мне не идет”, ”стрелки — не мое” — надо просто найти свой оттенок\вид стрелки.
”Кисти можно не мыть, ими пользуюсь только я” — обязательно надо мыть, ведь кисти быстро портятся, на них собирается огромное количество бактерий, которые попадают позже на лицо.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.