РЕЦЕПТ | Щучьи котлеты — для особых случаев

В этот раз придётся забыть про быстро и просто, но это будет так вкусно, что оправдает все затраченные усилия.

Потребуется:

Щука 1,5-2 кг

Лук репчатый 2 шт

Молоко 100 мл

Сливки 20% 100 мл

Яичный белок 1 шт

Булка 100 г

Белый перец молотый 1 ч.л.

Растительное масло 70 мл

Сливочное масло 40 г

Соль



Приготовление:

Тщательно промываем рыбу от слизи.

Разделываем на филе. Отрезаем голову, хвост и плавники, их оставляем на уху (жабры надо удалить). Разрезаем тушку вдоль по брюху и тщательно очищаем от внутренностей, пленку вдоль хребта тоже отрываем. Затем от хвоста вдоль спинки разрезаем по хребту на 2 части. Вырезаем хребет и длинные кости на животе.

Затем кладём каждое филе на доску и ложкой счищаем всю мякоть. На мелкие косточки не обращаем внимание, главное, чтобы чешуйки не попадались.

Делаем фарш. Репчатый лук шинкуем и обжариваем на сливочном масле до мягкости и золотистости.

Из булки делаем тосты, так она лучше впитает влагу и не будет клейкой. Заливаем тосты молоком и даём немного постоять.

Прокручиваем в мясорубке филе, лук и тосты вместе с молоком.

А затем ещё раз всё вместе, чтобы окончательно раздробить мелкие косточки и сделать массу более однородной.

Теперь фарш нужно немного отбить, но не переусердствуйте, а то он станет слишком упругим. В процессе постепенно подливаем сливки. Взбиваем белок в крепкую пену. Добавляем в фарш соль и перец, лучше белый.

А затем осторожно вмешиваем взбитый белок.

Ещё раз совсем немного отбиваем. Фарш готов, формируем котлеты, руки в процессе можно смачивать тёплой водой.

На сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, а затем доводим до готовности в духовке при температуре 170 градусов примерно 15-20 минут.

Котлеты подаём горячими, на гарнир самое лучшее — картофельное пюре.

Соус у меня был тар-тар. Поверьте, вкуснее получится только у бабушек Начинайте наслаждаться!

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