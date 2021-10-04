РЕЦЕПТ | Щучьи котлеты — для особых случаев
В этот раз придётся забыть про быстро и просто, но это будет так вкусно, что оправдает все затраченные усилия.
Потребуется:
- Щука 1,5-2 кг
- Лук репчатый 2 шт
- Молоко 100 мл
- Сливки 20% 100 мл
- Яичный белок 1 шт
- Булка 100 г
- Белый перец молотый 1 ч.л.
- Растительное масло 70 мл
- Сливочное масло 40 г
- Соль
Приготовление:
Тщательно промываем рыбу от слизи.
Разделываем на филе. Отрезаем голову, хвост и плавники, их оставляем на уху (жабры надо удалить). Разрезаем тушку вдоль по брюху и тщательно очищаем от внутренностей, пленку вдоль хребта тоже отрываем. Затем от хвоста вдоль спинки разрезаем по хребту на 2 части. Вырезаем хребет и длинные кости на животе.
Затем кладём каждое филе на доску и ложкой счищаем всю мякоть. На мелкие косточки не обращаем внимание, главное, чтобы чешуйки не попадались.
Делаем фарш. Репчатый лук шинкуем и обжариваем на сливочном масле до мягкости и золотистости.
Из булки делаем тосты, так она лучше впитает влагу и не будет клейкой. Заливаем тосты молоком и даём немного постоять.
Прокручиваем в мясорубке филе, лук и тосты вместе с молоком.
А затем ещё раз всё вместе, чтобы окончательно раздробить мелкие косточки и сделать массу более однородной.
Теперь фарш нужно немного отбить, но не переусердствуйте, а то он станет слишком упругим. В процессе постепенно подливаем сливки. Взбиваем белок в крепкую пену. Добавляем в фарш соль и перец, лучше белый.
А затем осторожно вмешиваем взбитый белок.
Ещё раз совсем немного отбиваем. Фарш готов, формируем котлеты, руки в процессе можно смачивать тёплой водой.
На сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, а затем доводим до готовности в духовке при температуре 170 градусов примерно 15-20 минут.
Котлеты подаём горячими, на гарнир самое лучшее — картофельное пюре.
Соус у меня был тар-тар. Поверьте, вкуснее получится только у бабушек Начинайте наслаждаться!
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