Хобби в жизни детей: как помочь ребенку раскрыть себя?
Очень важно водить детей в музеи и на различные выставки, где есть возможность развить любовь к искусству. А вот чтение сказок — способствует появлению фантазии, которая тоже крайне важна, если речь идет о творчестве. Спорт — так же важен, он вырабатывает дисциплину и укрепляет здоровье. Как же понять, что именно нужно ребенку?
Где найти вдохновение?
Бывает так, что спорт, которым ребенок занимался в детстве, вовсе ему не интересен. Поэтому заставлять продолжать занятия в такой ситуации — не лучшее решение. Хорошо, что в школах есть различные кружки по интересам, среди которых можно выбрать именно тот, который ближе всего. Главное — это заинтересовать учеников! Например, дети смотрят на своих сверстников, учителей, родителей, знакомых. Вполне вероятно, что хобби людей, которые находятся вокруг, может показаться увлекательным.
А сколько блогеров показывают свои творческие и спортивные достижения в различных соцсетях! Подросток, который это видит, начинает представлять себя на их месте, у него появляется желание достичь таких же результатов.
Почему не получается найти хобби?
Чаще всего — это боязнь того, что ничего не получится. Боязнь негативных комментариев со стороны других людей. Подростки сравнивают себя с другими, тем самым занижая свою самооценку.
При этом поддержка родных и близких — самое главное, ведь без нее развиваются сомнения в своих возможностях. Важно подбадривать своего ребенка, чтобы он пробовал себя в разных сферах!
У большинства подростков хобби — это спорт или искусство. Но некоторые не могут найти время для любимого занятия, так как много времени посвящают учебе. Вот что рассказали ученики одной из таллиннских гимназий.
"Я увлекаюсь рисованием, я живу этим, меня это успокаивает, но после школы я прихожу поздно. Уроков задают много, поэтому выделить время для любимого дела я могу только на выходных”, — говорит ученица 11-го класса.
"У меня нет хобби. К сожалению из-за своей неусидчивости, я не могу найти любимое дело. Я начинаю что-то изучать, но через время переключаюсь совершенно на другие дела”, — рассказывает ученик 3-го курса.
"Я занимаюсь профессионально спортом, а именно — плаванием. Я начала этим заниматься, когда мне было 5 лет. Меня привели на подводное плавание родители, меня это очень заинтересовало. Я начала занимать первые места, появилось рвение получать медали. Сейчас мне 17, живу этим спортом 12 лет”, — говорит ученица 11-го класса.
Очевидно, что не у всех сразу получается найти занятие для души. Но не стоит отчаиваться! Главное не бояться и пробовать себя в разных сферах.
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