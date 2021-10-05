Как долго Зеленский будет строить Украину в параллельной реальности?

Уже в начале правления Зеленского появились настораживающие моменты: он не торопился выполнять главные предвыборные обещания о наказании предшественника и других коррупционеров, переговорах с кем угодно ради мира на Донбассе , налаживании отношений с РФ. Потом стало ясно, что обещание править лишь один срок президентом тоже забыто. Он начал ”чаи гонять” с представителями радикалов, хотя обещал разобраться с их незаконными действиями. Угрожавшая его убить ”патриотка” Звиробий и обвиненный во многих тяжелых преступлениях Стерненко очень мягко наказаны. Написавшие на здании администрации Зеленского ”ЛОХ!”, вообще не были наказаны. Первое время в его оправдание говорили о необходимости разобраться с делами и набраться опыта госуправления.

При этом успехи в сфере экспорта имеются лишь в сырьевой его части, высокотехнологичная часть продолжает сворачиваться. Есть все признаки провала во внешней политике, но власть продолжает развлекать эмоциональными ”видосиками” о выступлении президента в ООН и на праздновании годовщины независимости. Закрытие трех телеканалов, угроза для четвертого и преследование оппозиционных интернет-ресурсов завершает явно не триумфальную картину.

При этом Ze-Украина как бы добилась гигантских успехов в своем движении в сторону преобразований на основе западных ценностей, больше нет языковых и прочих межнациональных проблем, экономика стремительно движется вперед благодаря ассоциации с ЕС . У страны много друзей в мире, и это гарантируют решение многих проблем, военную и финансовую поддержку. При этом проблемы с коррупцией скоро решатся, а олигархов в стране не останется. Реальная же жизнь украинцев проходит на фоне дорожного строительства за счет средств Covid-фонда, гигантских проблем в области медицины, закрывающихся заводов, постоянно дорожающей коммуналки в настоящем и невеселых мыслей о будущем детей и внуков.

Под параллельной реальностью, назовем ее Ze- Украина , я понимаю как бы успешное государство, существующее по большей части в бравурных речах президента, где он пытается нарисовать картину жизни в легендарной стране, из последних сил ”спасающей” Запад от российских орд, героическими усилиями противостоящей ”пятой колонне” агрессора, подрывающей государственность и создающей стране негативный имидж в мире, распространяя ”слухи” со свободой слова.

В декабре 2019 года в Париже Зеленский декларировал приверженность соглашениям Минск-2 и желание диалога с РФ, получив от нее выгодный договор по газу. Шло время, обещания не просто не выполнялись, а скорее происходило нечто противоположное. Сначала рейтинг упал с 73 до 25-30 процентов, а потом и местные выборы показали снижение поддержки его сторонников. В феврале этого года он перешел в наступление… на политических оппонентов и свободу слова. Такие кульбиты и развороты требовали серьезной промывки мозгов, контроля над СМИ, дискредитации оппозиции и строительства полноценной параллельной реальности. Празднование 30-летия независимости стало пиком ее создания.

Ревела буря, гром гремел

Предшественники нынешнего президента не были мальчиками-зайчиками, они хоть и смогли прийти к власти в смутные времена, но выполняли хоть какие-то правила и законы, и были предсказуемы. Нынешний президент начал решать свои проблемы ”по беспределу”, не только не используя суды, но воевал с ними, в том числе, с Конституционным. Главный инструмент его правления — незаконное использование Совета Нацобороны и Безопасности для запугивания, вплоть до привлечения к ответственности родственников политических противников. Большой странностью стала борьба на всех фронтах одновременно, патологическое нежелание находить компромиссы и общие интересы не только внутри страны, но даже с поддерживающими Незалежную внешнеполитическими игроками. С описанным странным багажом новый правитель довел до абсурда проблемы страны, и конца и края его параллельному строительству пока не видно.