Как долго Зеленский будет строить Украину в параллельной реальности?(13)
Под параллельной реальностью, назовем ее Ze-Украина, я понимаю как бы успешное государство, существующее по большей части в бравурных речах президента, где он пытается нарисовать картину жизни в легендарной стране, из последних сил ”спасающей” Запад от российских орд, героическими усилиями противостоящей ”пятой колонне” агрессора, подрывающей государственность и создающей стране негативный имидж в мире, распространяя ”слухи” со свободой слова.
При этом Ze-Украина как бы добилась гигантских успехов в своем движении в сторону преобразований на основе западных ценностей, больше нет языковых и прочих межнациональных проблем, экономика стремительно движется вперед благодаря ассоциации с ЕС. У страны много друзей в мире, и это гарантируют решение многих проблем, военную и финансовую поддержку. При этом проблемы с коррупцией скоро решатся, а олигархов в стране не останется. Реальная же жизнь украинцев проходит на фоне дорожного строительства за счет средств Covid-фонда, гигантских проблем в области медицины, закрывающихся заводов, постоянно дорожающей коммуналки в настоящем и невеселых мыслей о будущем детей и внуков.
При этом успехи в сфере экспорта имеются лишь в сырьевой его части, высокотехнологичная часть продолжает сворачиваться. Есть все признаки провала во внешней политике, но власть продолжает развлекать эмоциональными ”видосиками” о выступлении президента в ООН и на праздновании годовщины независимости. Закрытие трех телеканалов, угроза для четвертого и преследование оппозиционных интернет-ресурсов завершает явно не триумфальную картину.
Как это начиналось
Уже в начале правления Зеленского появились настораживающие моменты: он не торопился выполнять главные предвыборные обещания о наказании предшественника и других коррупционеров, переговорах с кем угодно ради мира на Донбассе, налаживании отношений с РФ. Потом стало ясно, что обещание править лишь один срок президентом тоже забыто. Он начал ”чаи гонять” с представителями радикалов, хотя обещал разобраться с их незаконными действиями. Угрожавшая его убить ”патриотка” Звиробий и обвиненный во многих тяжелых преступлениях Стерненко очень мягко наказаны. Написавшие на здании администрации Зеленского ”ЛОХ!”, вообще не были наказаны. Первое время в его оправдание говорили о необходимости разобраться с делами и набраться опыта госуправления.
В декабре 2019 года в Париже Зеленский декларировал приверженность соглашениям Минск-2 и желание диалога с РФ, получив от нее выгодный договор по газу. Шло время, обещания не просто не выполнялись, а скорее происходило нечто противоположное. Сначала рейтинг упал с 73 до 25-30 процентов, а потом и местные выборы показали снижение поддержки его сторонников. В феврале этого года он перешел в наступление… на политических оппонентов и свободу слова. Такие кульбиты и развороты требовали серьезной промывки мозгов, контроля над СМИ, дискредитации оппозиции и строительства полноценной параллельной реальности. Празднование 30-летия независимости стало пиком ее создания.
Ревела буря, гром гремел
Предшественники нынешнего президента не были мальчиками-зайчиками, они хоть и смогли прийти к власти в смутные времена, но выполняли хоть какие-то правила и законы, и были предсказуемы. Нынешний президент начал решать свои проблемы ”по беспределу”, не только не используя суды, но воевал с ними, в том числе, с Конституционным. Главный инструмент его правления — незаконное использование Совета Нацобороны и Безопасности для запугивания, вплоть до привлечения к ответственности родственников политических противников. Большой странностью стала борьба на всех фронтах одновременно, патологическое нежелание находить компромиссы и общие интересы не только внутри страны, но даже с поддерживающими Незалежную внешнеполитическими игроками. С описанным странным багажом новый правитель довел до абсурда проблемы страны, и конца и края его параллельному строительству пока не видно.
Чем отличается нормальное государственное строительство от параллельного? Даже в самой тяжелой ситуации нормальное содержит необходимость принятия первым лицом ответственности, определение приоритетов, промежуточные этапы и объяснение неизбежности временных проблем. Ze-Украина идет от наспех сконструированной реальности к далеким целям, без конкретного плана и промежуточных этапов. Ее единственный приоритет — сохранение власти в настоящем. Детали движения к декларируемым целям ее не волнуют, даже если это беды, а то и жизни украинцев. После нас хоть потоп! Такая странная программа действий неизбежно собрала вокруг первого лица очень специфический контингент исполнителей, которые более адекватный и продуманный план реализовать не смогли бы, так как большинство из них плохо представляют функционирование государственных институтов в нормальном режиме.
Роль западных друзей Украины
Все описанное странное госстроительство не было бы возможным без молчаливой поддержки коллективного Запада. Зеленский продолжает отвлекать силы РФ для противостояния южному соседу, что важно для США. Его немногие выполненные обещания — закон о продаже земли и создание законодательных возможностей для взятия под западный контроль украинской экономики. Но даже в этой ситуации многие западные игроки постепенно уменьшают градус противостояния с Россией, международные структуры начали посылать Украине свои сигналы о недовольстве состоянием свободы слова и межнациональных проблем. Лидеры Запада, имея перспективу жесткого противостояния с Китаем, меньше всего хотели бы проблем с Россией. Все это значит, что Украина обречена договариваться с РФ, а это может сделать только ответственная, конструктивно мыслящая власть. Ze-Украина для этого не годится.
Почему это не может продолжаться долго
Зеленский настолько увлекся ролью всеми любимого ”короля”, что окончательно теряет связь с действительностью. Он периодически шантажирует мировых лидеров будто действительно представляет грозную империю, а не погрязшее в долгах заштатное королевство. На фоне очевидных проблем страны тратятся гигантские суммы на перфоменсы северокорейского типа, а в это время десятки украинцев ежедневно уходят их жизни из-за недостаточности ресурсов на борьбу с COVID-19. Страна погружается в пучину нерешенных проблем, новых и старых. Некоторые видные члены Зе-команды начинают роптать (к примеру, спикер парламента Разумков), избегают участия в сомнительных действиях ”слуг народа”. Проблемы Европы со стоимостью энергоресурсов, большая проблема для благополучных стран, совсем добьют Украину, с ее безденежьем населения и коррупцией энергоснабжающих госмонополий. Пословицу ”пока толстый похудеет, худой протянет ноги” вспоминают все чаще. Наступающая зима станет моментом истины.