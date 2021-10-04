Две трети проверенных образовательных учреждений нарушали требования пожарной безопасности

”Самым частым нарушением были противопожарные двери — их держали открытыми, они не закрывались плотно или вовсе не были обслужены. Инспекторы объяснили учреждениям, что противопожарные двери нужно всегда держать закрытыми, потому что только так они удержат распространение огня и дыма в комнаты”, — объяснила эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

Были проблемы и с освещением эвакуационных путей, которое в нескольких случаях было не обслужено, а также с путями эвакуации, где хранили вещи, препятствующие движению. Также в 50 случаях не были проведены учения по эвакуации в случае пожара”, — сказала Мыттус. ”Необслуженные противопожарные установки могут не сработать в критический момент, а препятствующие движению горючие материалы могут стоить кому-то жизни”, — объяснила Хейди Мыттус.

Во время рейда было возбуждено 116 административных дел и 21 дело о проступке. Всего было выявлено 492 нарушения, что составляет 1,6 недостатка на одно здание. Например, в 2019 году инспекторы проверили 227 зданий, из которых 67% были с нарушениями и 33% в порядке. Тогда нарушений на одно здание было тоже 1,6. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ситуация с соблюдением требований пожарной безопасности сейчас такая же, как и два года назад.

”На требование пожарной безопасности нельзя смотреть сквозь пальцы, особенно в образовательных учреждениях, где при трагических обстоятельствах могут умереть сотни человек, из которых большая часть — дети”, — заметила Мыттус. Спасательный департамент каждый день проверяет выполнение требований пожарной безопасности. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии, которые помогают создать общую картину по пожарной безопасности.