Утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров

Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Чехии, магнат Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции, пишет "Би-би-си".

Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, "Райское досье", Panama Papers и LuxLeaks.

Благодаря новой утечке медиа-партнеры ICIJ, включая программу Би-би-си "Панорама", получили доступ к 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях — странах, где действуют льготный налоговый режим, необременительная отчетность и предельно облегченный порядок регистрации и ликвидации компаний.

Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.

Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. В утечке содержатся сведения о 95 тысячах компаний, использованных с этой целью.

Что еще раз подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленные обещания создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов.